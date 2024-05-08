الهيئة العربية للمسرح تطور آليات المشاركة في فعالياتها

المصدر: الشارقة - البيان

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قررت الهيئة العربية للمسرح تطوير آليات وشروط المشاركة في مسابقاتها ومهرجانها، وذلك بناء على تقييمات أجرتها على عمل المهرجان والمسابقات في الدورات السابقة، معززة باستشارات واقتراحات مجلس الأمناء في اجتماعه الأخير الذي عقد في إطار الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي ببغداد.

وجاء في سياق القرارات التي اتخذتها «الهيئة»، بالنسبة لمهرجان المسرح العربي، التأكيد أن يحتفظ المهرجان بمسارين للعروض: الأول العروض المتنافسة في جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، والثاني العروض المسرحية المستضافة، كما قررت فتح الباب أمام العروض التي قامت على معالجات عربية لنصوص غير عربية للمشاركة في التنافس في جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإلغاء شرط تاريخ الإنتاج، مع الإبقاء على شرط عدم قبول عروض سبق أن تقدمت للمشاركة في نسخ المهرجان السابقة إلا في حالة أنه قد تمت إعادة إنتاجها بعد ذلك التقديم.

وفي ما يتعلق بمسابقات البحث العلمي وتأليف النص المسرحي، تم بحث تطوير آلية عمل المسابقات الثلاث (التأليف للكبار والتأليف للأطفال والبحث العلمي) من النواحي (الزمنية والمضمون والشروط). وعليه، تقرر أن تنظم «الهيئة» مسابقة واحدة في كل عام، بالتداول للسنوات 2024 – 2026، فستنظم مسابقة البحث العلمي المسرحي في سنة 2024، إضافة لإلغاء شرط العمر للمتنافسين لتصبح مفتوحة لكل الأعمار، وستعلن الهيئة العربية للمسرح قريباً، شروط ومحور البحث ومواعيد المسابقة، وستنظم الهيئة مسابقة تأليف النص الموجه للطفل من سن 3 وحتى 18 سنة في سنة 2025، أما مسابقة تأليف النص الموجه للكبار (+18) ففي سنة 2026، وستعلن الهيئة في وقت لاحق من هذا العام شروط ومواعيد المسابقتين.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله: نسعى في كل عام إلى مراجعة عملنا، والمقدمات والآليات والنتائج، ووقفنا في كل عام أمام الجوانب التي تحتاج لانتباه وتغيير وتطوير؛ ولذا، فإننا من باب توسيع الفرص وفتح المجال أمام المبدعين فقد حررنا مسابقة البحث العلمي من إسار العمر، لتصبح المشاركة فيها متاحة لكل الأجيال، كما أننا قد فتحنا الباب أمام العروض العربية المسرحية التي تتأسس على معالجة نصوص غير عربية للتنافس في جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً في دوراتها السابقة، وكذلك فتحنا الباب للعروض المسرحية المستمرة بغض النظر عن تاريخ إنتاجها.