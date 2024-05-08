«مهارات كرة القدم» تجذب طلبة المدارس

المصدر: الشارقة - البيان

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جذبت حصة تدريبية لتعلُّم مهارات كرة القدم، مجموعة من طلبة المدارس ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث استمتعوا بفنون اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

بدأت الحصة التدريبية بتقسيم الطلبة إلى فريقين، وارتدى كل فريق منهما سترات موحدة اللون، ثم انقسمت الحصة إلى فقرات عدة؛ إذ أجرى الطلبة عمليات إحماء باستخدام الأقماع والحلقات الدائرية، أعقبها شرح أساسيات لعبة كرة القدم وأبرز المهارات الضرورية فيها مثل الركض بالكرة والتسليم والتسلُّم وكيفية المراوغة.

ونظّم المدرب سباقاً للركض بالكرة بين الفريقين، ثم شرح لهم كيفية التمرير واستخدام باطن القدم للقيام بذلك، كما شرح لهم كيفية التسديد على المرمى بدقة لتسجيل الأهداف، وأعقبها إقامة مباريات فردية بين لاعبي كلا الفريقين.