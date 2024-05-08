ورشة عمل لصناعة الدمى تكشف مهارات الأطفال التعبيريّة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد رُكن الموضة والأزياء في مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024 ورشة عمل حول «صناعة الدمى من القماش»، قدّمها متخصصون في التربية والفنون اليدوية، بهدف تعزيز الإبداع وتشجيع الأطفال على تطوير مهاراتهم اليدوية والفنية والتعبيريّة.

واحتضنت الورشة مجموعة من طلبة المدارس خلال زيارتهم للمهرجان في مركز إكسبو الشارقة، حيث استمتعوا بتجربة صناعة الدمى الفريدة من نوعها خطوة بخطوة، بدءاً من اختيار الأقمشة الملونة وقصها بشكل مبتكر، إلى تعلم كيفية دمج الأجزاء وتزيين الدمى بألوان وزخارف متنوعة.

وأثناء الورشة، عبر الأطفال عن إبداعهم من خلال تصميم شخصيات فريدة لدمى القماش، باستخدام أدوات بسيطة تشمل تصميماً جاهزاً للعبة المُراد صُنعها مرسوم على ورقة، ومقصاً وقطعة قماش بأبعاد ولون مُناسبين، ومجموعة خيوط من الغزل لصنع شعر الدميّة، وغراء لاصقاً مخصصاً للقماش، وقلم طباشير يسهل إزالته عن القماش.

وقد أضفى الأطفال لمساتهم الخاصة للتعبير عن شخصياتهم المفضلة أو لخلق شخصيات جديدة. وهدفت الورشة إلى تعزيز الإبداع والخيال عند الصغار، ودعم وتطوير مهاراتهم الحرفية.

وتعد هذه الورشة جزءاً من سلسلة من الأنشطة التعليمية والفنية المخصصة لتنمية مواهب الأطفال ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ15، الذي تنظمّه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كُن بطل قصّتك» حتى 12 مايو الجاري.