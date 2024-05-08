طلبة مدارس يستكشفون أثر القصص في الارتقاء بمهاراتهم الشخصية والاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

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اصطحبت المعلمة عفت بركات صغار مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024 من الفئة العمريّة 6 أعوام فما دون، في رحلة ممتعة مع عدد من القصص التي نالت إعجاب الطلاب وتفاعلوا معها، وذلك خلال «لقاء مع الطلاب» عُقد في الملتقى الثقافي ضمن فعاليات اليوم السابع من المهرجان في دورته الـ 15 في مركز إكسبو الشارقة.

وسعت بركات من خلال سردها لقصص متنوّعة من تأليفها؛ إلى غرس قيم الثقة في النفس والاعتماد على الذات والإيمان بقدراتهم على الإبداع والإنجاز رغم صغر سنّهم، حيث استمتع الأطفال بأحداث القصة وتعلموا من دروسها القيمة، وقد أظهروا اهتماماً بمحتوى القصص وما حملته من رسائل تعزز قيم التفاؤل والتحدي والإبداع.

وأتاحت بركات للصغار فرصة سرد قصصهم المفضّلة والتفاعل فيما بينهم بالحديث عن شخصياتهم، في خطوة مهمة نحو تعزيز حب القراءة وتنمية المهارات اللغوية لدى الأطفال في مرحلة عمرية مبكرة، وهو ما يسهم في بناء أسس تعليمية قوية وتشجيع الطلاب على الاستمرار في رحلتهم العلمية بثقة. وركز اللقاء على القصص كأداة قوية لتعزيز تنمية الطفل في العديد من الجوانب الشخصية، والاجتماعية، والعقلية، وتساهم في بناء أسس تعليمية قوية وشاملة.

وتتواصل فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كُن بطل قصّتك» حتى 12 مايو الجاري، حيث يقدّم أنشطة ولقاءات وورش عمل متنوّعة تستهدف مختلف الفئات العمريّة بغرض تنمية مهارات اللغة، وتعزيز التفكير النقدي، والمهارات الاجتماعية وكذلك مهارات التعلّم الذاتي.