تكريم الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في دورتها الـ11، في حفل نظمته الهيئة ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث تُوّجت بالجائزة ثلاث دور نشر من مصر والإمارات وفلسطين، لإصداراتها المتميزة.

وحصدت دار رحيق للنشر من مصر الجائزة عن فئة «كتب الطفولة المبكرة» عن كتاب «ماذا لو» للكاتبة مريم عصام، ورسوم هيام صفوت. بينما فاز عن فئة «كتب الطفولة المتوسطة» مجموعة كلمات للنشر من الإمارات، عن كتاب «خطوات» تأليف عبادة تقلا ورسوم لايا كاريرا.

وعن فئة «كتب اليافعين» فازت مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي من فلسطين عن كتاب «محرك الدمى» للكاتبة هدى الشوا، ورسوم عبد الله قواريق. كما كرّم أحمد بن ركاض العامري لجنة تحكيم الجائزة، التي ضمت: الفنانة فاطمة العامري، من الإمارات، والأديبة أمل فرح من مصر، والناشر غسان ربيع، من سوريا.

وخلال حفل التكريم، ألقى حسن محمد عدنان سالم، رئيس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، قال فيها: «نتوجه في الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال بعميق الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، على الدعم الكبير الذي يشهده الملتقى من الشارقة».

بدورها، أعربت الكاتبة أمل فرح عن فخر أعضاء لجنة التحكيم بالمشاركة في اختيار الكتب الفائزة، حيث أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على الإنتاج المعرفي للناشرين لعام 2024، مشيرة إلى أن الدورة شهدت تقديم 80 عملاً أدبياً متنوعاً.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة «الملتقى» خمسة وسبعين ألف درهم توزعت على فئاتها الثلاث.