«قلادة فنية» تعلم الصغار تقنيات الاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

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استخدمت الفتيات الصغيرات المواد المعادة التدوير لتحويل مختلف أشكال الفن من الرسوم والملصقات واللوحات إلى تحف وأعمال فنية يمكن ارتداؤها، في ورشة عمل بعنوان «قلادة فنية» استضافتها منصة «موضة وأزياء» ضمن فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» حتى 12 مايو الجاري في «مركز إكسبو الشارقة» وتحت شعار «كن بطل قصتك».

وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي الفتيات وتشجيعهن على تبني ممارسات الاستدامة عبر استخدام المواد معادة التدوير، إلى جانب تنمية الذائقة الفنية، والارتقاء بالأفكار الإبداعية في التصميم، وتطوير المهارات الحرفية واليدوية، للمشاركات.

وتعلّمت الفتيات المشاركات في الورشة التعاون ضمن فريق، فتم تقسيمهن إلى فرق على طاولات مختلفة، كما استخدمن مخيلتهن الإبداعية لتصميم قلادات فنية جميلة.