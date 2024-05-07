دبي تستضيف عرضاً كوميدياً لميسون زيد 12 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي نجمة الكوميديا العالمية، ميسون زيد، لتقدم عرضاً شيقاً بعنوان «بنت بلد» 12 مايو الجاري، ضمن مسرح زعبيل، جميرا زعبيل سراي، في تمام الساعة الثامنة مساء، وعلى مدار ساعتين، حيث سيعيش الجمهور أجواء مفعمة بالترفيه وغنية بالسعادة والضحك.

وميسون زيد، هي ممثلة كوميدية وكاتبة، ومدافعة عن الإعاقة ومؤسسة مشاركة لمهرجان نيويورك للكوميديا العربية الأمريكية. وتحوز مكانة عالمية مهمة في مجالات التمثيل والكتابة، حيث تؤكد دوماً أن «الكوميديا هي علاج مجاني» وإذا تم تنفيذه بشكل جيد، فإن الجمهور والكوميدي يتناوبون في كونهم الطبيب والمريض أيضاً.

شاركت ميسون في تأسيس مهرجان نيويورك للكوميديا العربية الأمريكية في عام 2003 مع الممثل الكوميدي دين عبيد الله، والذي لا يزال يقام سنوياً في مدينة نيويورك ويعرض الكوميديين والممثلين والكتاب المسرحيين وصانعي الأفلام العرب الأمريكيين.