جمعية التراث العمراني تطلق مبادرات توعوية للحفاظ على التراث

المصدر: دبي ـــ وام

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أطلقت جمعية التراث العمراني بالدولة مبادرة داعمة لأنشطة وفعاليات الجمعية تمثلت في باقة الرعايات لفعاليات الجمعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية بدبي برئاسة المهندس رشاد محمد بوخش الذي أوضح أن المبادرة تأتي وفق رؤية الجمعية «تراث حي برؤية مستقبلية» وسعيها للحفاظ على التراث العمراني للدولة وتوثيقه وتأهيله ونشر الوعي التراثي، وقيمها المرتكزة على إرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال، إن المبادرة تحقق أهداف الجمعية في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث العمراني، وتوفير آلية للتعاون بين الجهات الرسمية والمؤسسات العامة المهتمة بالمحافظة على التراث العمراني، وإعداد وتنسيق البرامج التدريبية والتعليمية للمتخصصين والمهتمين بالتراث، وفي إطار تنفيذ التوصيات الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث العمراني.

وقالت منى يوسف آل علي أمين السر بالجمعية، إن الاجتماع اعتمد تنظيم ثلاث رحلات داخل الدولة وخارجها الأولى لطلبة مدرسة المواكب الخاصة لحي الفهيدي التاريخي بدبي خلال مايو الحالي، والثانية لمنطقة الخبر في السعودية، والثالثة للمناطق التاريخية والتراثية في إسبانيا في أكتوبر المقبل.

وأضافت أن الاجتماع اعتمد تنظيم احتفاله بيوم الإمارات للتراث العمراني الذي يوافق الرابع من يونيو من كل عام ذكرى إشهار الجمعية، متضمناً تكريم الأعضاء الفخريين بالجمعية من الشخصيات البارزة والداعمة في مجال التراث من كافة إمارات الدولة، ويتضمن تقديم العضوية الفخرية لعشرين منهم.

كما اعتمد الاجتماع إعداد برنامج خاص بالأيام المتعلقة بأنشطة وأهداف الجمعية وفي مقدمتها الأيام الإماراتية الوطنية.