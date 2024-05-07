«أطفال ماساكا أفريكانا» يبدعون في «الاستعراضات الأفريقية»

المصدر: الشارقة – البيان

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قدّمت مجموعة «ماساكا كيدز أفريكانا» الشهيرة استعراضاً فنياً جذب اهتمام وتفاعل الأطفال وطلبة المدارس، خلال فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

ماساكا كيدز أفريكانا هي مجموعة من الأطفال الصغار والموهوبين من مدينة ماساكا بأوغندا (شرق أفريقيا)، ويركّز شعارها على «الرقص والنهوض والتألق»، كما يدعم الفريق تعليم الأطفال ورفاههم الاجتماعي، وذلك بالاستفادة من مواهبهم.

وشارك في العرض مجموعة من الأطفال أعضاء الفريق، الذين قدّموا رقصات أفريقية، بعضها مفردة والبعض الآخر منها جماعي، معتمدين على الطبول والموسيقى الأفريقية، فيما شهد العرض استخدام بعض الآلات الموسيقية مثل الدرامز والطبول.

وأثناء الفقرة الفنية، عرضت الشاشة الخلفية مجموعة من الفيديوهات للأطفال أثناء تقديم عروض سابقة في شوارع ماساكا، بينما تضمّن الديكور مجموعة من الأشجار والنباتات التي تعبّر عن روح القارة الأفريقية، وتعكس بيئتها الغنية بجمال الطبيعة.

وفي فقرة أخرى ضمن فقرات العرض، قدّم الطفل الشهير بـ«مستر ماساكا برنس أفريقيا»، بعضاً من أغاني ألبوم صدر له؛ منها «one day»، و«Habibi»، وشهدت تفاعلاً كبيراً من قِبل الأطفال الحاضرين الذين حرصوا على الغناء معه وتشجيعه.