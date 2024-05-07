محطّة التواصل الاجتماعي تُنمّي مهارات المحتوى الإبداعي لدى الصغار

المصدر: الشارقة - البيان

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استكشف الأطفال من الفئة العمريّة 10 سنوات فما فوق مفهوم المحتوى الإبداعي عبر منصّات التواصل الاجتماعي، وتعرّفوا إلى أبرز أدواته وطرائق احترافه، وذلك في ورشة بعنوان «مبدعو المحتوى الإبداعي» في محطة التواصل الاجتماعي ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024.

واصطحبت مطوّرة المحتوى آية بدر، الصغار في تجربة مبسّطة للتعرّف إلى المحتوى الرقمي، الذي يشمل أي محتوى يتمّ نشره في منصات التواصل الاجتماعي، والذي يُمكن أن يكون رسوماً أو صوراً أو مقاطع فيديو، إضافة إلى الموسيقى والرسوم المتحرّكة والقصص وغيرها.

كما تناولت الورشة أهداف استخدام المحتوى الإبداعي بما يتضمن مشاركة الأفكار والترفيه والتعبير عن النفس، وأتاحت لهم الحديث والمشاركة عن الإبداع الذي في داخلهم والذي يتمثل في القدرة على تخيّل وابتكار شخصيات أو محتوى بطرائق فريدة.

واستعرضت الورشة كذلك عدداً من الأجهزة المتاحة في متناول الجميع، والتي يمكن استخدامها لإعداد المحتوى الإبداعي، وهي الهواتف والأجهزة اللوحيّة وأجهزة الحاسوب، وتحتوي جميعها على أدوات منها الكاميرات المدمجة وتطبيقات تحرير الصور والفيديو المعروفة بواجهات سهلة الاستخدام، مثل برنامج «فوتوشوب» وغيره.

وقالت بدر: «نسعى إلى تعزيز معرفة الطلاب بمفهوم المحتوى الإبداعي وكيف يمكن احترافه وأهمّ التطبيقات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، كما نغرس لدى الصغار فكرة سهولة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للكشف عن مواهبهم وتطويرها، سواء كان ذلك يتعلّق بالرسم أو التصوير أو الحديث والإلقاء، كلّ ذلك يكون خطوة بخطوة لتبسيط هذه المفاهيم بشكل صحيح».

وتتواصل فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ15، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 12 مايو الجاري، جالبة للأطفال من مختلف الفئات العمريّة العديد من الورش والفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تركّز على تنمية المهارات الأدبية والعلميّة والإبداعيّة لديهم.