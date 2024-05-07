ماريا توماس تصطحب الأطفال في رحلة لتعلُّم مبادئ «الإيقاعات الموسيقية»

المصدر: الشارقة - البيان

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اصطحبت الفنانة البريطانية ماريا توماس، مجموعة من الأطفال في رحلة لاستكشاف الإيقاعات العالمية للآلات الموسيقية المختلفة، وذلك في ورشة عمل تفاعلية ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

بدأت الورشة بشرح قدمته ماريا حول ماهية الآلات الموسيقية وكيفية فَهم الإيقاع الخاص بكل آلة بمفردها، ثم وزّعت على كل من الأطفال المشاركين آلة مختلفة؛ منها الطبول والمثلث ودفوف صغيرة و«شيكرز»، بحيث يستكشف الأطفال أصوات كل منها ويستخدمونها سوياً لتأليف قطع موسيقية متناغمة.

وطلبت ماريا من المشاركين استخدام الآلات بإيقاع عالٍ، ثم تهدئة الإيقاع تدريجياً، والعودة تصاعدياً لرفع الإيقاع مجداً، موضحة لهم أن الهدف من ذلك معرفة الإيقاعات المتنوعة لكل آلة موسيقية وكذلك إيقاعها عند استخدام مختلف الآلات مع بعضها البعض في وقت واحد.

وقالت ماريا توماس: «إن الهدف من هذه الورشة هو تعريف الأطفال بأساسيات العزف وخلق حب الموسيقى لديهم منذ الصِغر، ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم؛ لاسيما وأن الأطفال يبدؤون تحديد مواهبهم في عمر مبكر».