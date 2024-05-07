«الشارقة القرائي للطفل» يتيح للصغار استكشاف «أساسيات التلوين»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

جمعت الفنانة التشكيلية والكاتبة مها عبدالله البريكان، عدداً من الأطفال وطلبة المدارس خلال ورشة متخصصة حول التلوين، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بهدف مساعدتهم على زيادة الاسترخاء والتركيز.

بدأت الورشة بتقسيم الأطفال إلى مجموعات وتوزيع دفاتر التلوين عليهم لبدء العمل عليها، حيث أتاحت المدربة المجال أمامهم لاستكشاف الألوان واختيار الأنسب منها وفق رؤية كلٍّ منهم، فيما حرصت على المرور عليهم ومتابعتهم لتوجيههم حول طريقة التلوين وسؤالهم عن بعض المعلومات مثل مسميات الألوان وماهية الرسومات التي يلاحظونها.

واستمتع الأطفال بالتلوين سوياً خلال الورشة التي تنمّي لديهم حب العمل الجماعي، فيما وزّعت المدربة جوائز على الأطفال الذين أجابوا عن أسئلتها بخصوص الألوان والرسوم.

وقالت مها البريكان: إن الورشة تعد امتداداً لحوار أقيم ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بملتقى الثقافة حول «كيف تسهّل كتب التلوين حصول الطفل على التركيز والاسترخاء؟»، موضحة أنها حرصت على ترك الخيار للأطفال لاستكشاف مواهبهم في اختيار الألوان دون أي توجيه.

وأضافت: تابعت طريقة عمل الأطفال فقط وسألتهم عن الصور ومسميات الألوان، لاستكشاف قدرتهم على تمييز الألوان عن بعضها البعض، مؤكدة أن العمل الجماعي بين الأطفال مهارة مهمة، فضلاً عن دور التلوين في تعليم الصبر والإنجاز وتخفيف التوتر والمساهمة في تعلُّم مهارات وبناء صداقات.