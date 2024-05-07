«الشارقة للرسوم المتحركة» يستقبل 8 آلاف زائر ويتوّج الفائزين

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدل «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» الستار على دورته الثانية، بعد خمسة أيام شكّلت حدثاً عالمياً ترك تأثيراً واسعاً على خارطة الصناعات الإبداعية في المنطقة، حيث استقطب المؤتمر أكثر من 8 آلاف زائر من مختلف أنحاء العالم، وتضمن باقة متنوعة من الجلسات الرئيسية، والدورات المتخصصة، وعروض الأفلام، والحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من المتدربين في ورش العمل الفنية والتقنية.

وشهد المؤتمر الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب عدداً من الاجتماعات بين الناشرين وصنّاع الرسوم المتحركة، لبحث آفاق جديدة في تحويل الروايات الخيالية إلى أعمال سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، إذ استهدفت الهيئة فتح أفق الكتاب على صناعة المحتوى المرئي، وتطوير قطاع الرسوم المتحركة في المنطقة العربية.

وكرَّم أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، خلال حفل الختام، الفائزين بجوائز مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، حيث فازت بالمركز الأول من جائزة «الإعلان الترويجي للكتاب» بدور المهري، التي حصلت على جائزة مالية قدرها 9 آلاف درهم وجهاز لوحي للرسم من واكوم، مع رخصة برنامج «تون بوم هارموني». وحازت المركز الثاني زينب مبروك، ونالت جائزة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وجهاز لوحي للرسم من واكوم، ورخصة لبرنامج «ستوري بورد».

كما كرّم العامري الفائزين بجائزة «اعرض مشروعك»، إذ حصد المركز الأول بوبكر بخاري، وحصل على 9 آلاف درهم، وجهاز لوحي للرسم من «واكوم»، ورخصة برنامج «تون بوم هارموني»، بينما نال عبد العزيز الرفاعي، صاحب المركز الثاني، 5 آلاف درهم، وجهاز لوحي للرسم من «واكوم»، ورخصة لبرنامج «ستوري بورد». وأخيراً حصلت رغد عودة على المركز الثالث، وجائزة قدرها 3 آلاف درهم، مع رخصة برنامج «تون بوم هارموني».

وقالت خولة المجيني، المديرة التنفيذية لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: «بينما نختتم فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، يغمرنا شعور عميق بالاعتزاز والفخر، بعد رحلة ملهمة ومثمرة، استقبلنا فيها أكثر من 8 آلاف زائر، توافدوا من مختلف أنحاء العالم، ليستفيدوا من غنى فعاليات المؤتمر وورش عمله المتنوعة، ونتطلع إلى أن يشكل مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة قاعدة ونقطة انطلاقة لقطاع عربي منافس على مستوى العالم. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر؛ من متحدثين ومنظمين وزوار، ونعدكم بأن تحمل الدورة القادمة المزيد من الإبداع والتميز».

وقال بيترو بينيتي، المدير الفني للمؤتمر: «إن النجاح الذي حققه المؤتمر يعكس الجهود المتواصلة لكل فرد شارك في هذه الرحلة، وإن التزامنا بالتميز والابتكار قد تجلى بوضوح من خلال الأعمال الفنية المعروضة والورش التي أسهمت في إثراء عالم صناعة الرسوم المتحركة. نحن فخورون بما تحقق، ونتطلع قدماً لمواصلة هذا المسار الرائد، وكل الشكر والتقدير لجميع الفنانين من جميع أنحاء العالم».

وتضمن حفل ختام الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة العرض الأول والحصري في منطقة الشرق الأوسط للفيلم القصير «موشكا» للفنان أندرياس ديجا.