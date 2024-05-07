تدريب اليافعين على مهارات الكتابة الإبداعية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الفرصة أمام اليافعين لاكتساب مهارة الكتابة الإبداعية، وذلك بهدف خلق ثقافة الارتباط بالأدب منذ مرحلة التكوين، وتعزيز الأدوات المناسبة أمامهم للتمكُّن من بناء نص إبداعي بعناصره المتكاملة بدءاً من الفكرة وصولاً إلى خروجها نصاً في يد القارئ.

وجمعت الدكتورة وفاء الشامسي، المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين، مجموعة من الطلبة اليافعين، في ورشة عمل بعنوان «ورشة الكتابة الإبداعية لليافعين»، ضمن فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، وقسّمتهم إلى مجموعتين للتشارك في كتابة نص إبداعي وتحديد عناصره المختلفة.

وانقسمت ورشة العمل إلى جزأين؛ أولهما نظري يتعلق ببنية كتابة القصة والاعتماد على ربط الكاتب بمعطيات البيئة المحيطة، والثاني يتمثل في الجزء العملي وهو «الكتابة» عبر استعراض نماذج وتقديم التغذية الراجعة للتعرف إلى أساسات كتابة القصة.

وقدّمت الشامسي للطلبة مجموعة من الأحجار لاستخدامها في ابتكار شخصية خيالية ورسمها على تلك الأحجار، ثم وضعها في مشكلة، وأن يسعى الطلبة إلى إيجاد حلّ لها بصياغة حكاية من وحي أفكارهم.

وقالت وفاء الشامسي، إن ورشة الكتابة الإبداعية تعتمد على ربط اليافعين بمجال الأدب وتنشيط الذهن لخلق أفكار مترابطة من البداية للنهاية، موضحة أن الجزء النظري يعتمد على شرح بنية كتابة القصة وكيفية الربط بين الكاتب والبيئة المحيطة به، فيما يركّز الجزء العملي على استعراض نماذج مختلفة للكتابة والانتقال من حدث لآخر داخل الحكاية وصولاً إلى النهاية.