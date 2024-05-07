«فنون العالم دبي 2024» يختتم فعالياته ويكرم الفائزين

المصدر: دبي ــ البيان

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اختتم معرض فنون العالم دبي فعالياته لعام 2024 خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، احتفالاً بالذكرى العاشرة لانطلاق المعرض، ونظم المعرض حفلاً لتوزيع الجوائز على الفائزين بدورة هذا العام، تقديراً لهم على أعمالهم الفنية المتميزة.

واستقطب المعرض الفني على مدار أيامه الأربعة الآلاف من عشاق الفنون والإبداع، واستمتع الزوار بمجموعة متنوعة من التجارب الفنية، بما فيها الأعمال الفنية التفاعلية والعروض الحية الآسرة وجلسات الحوار الفنية وغيرها من ورش العمل الغنية.

10 آلاف عمل فني

كما احتضن المعرض أكثر من 10 آلاف عمل فني قدمتها 400 صالة عرض ومجموعة من الفنانين المنفردين من 65 دولة. وقدم المعرض أيضاً مجموعة متنوعة من اللوحات والمنحوتات وأعمال الطباعة والتصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي وفن الفيديو، ما جعله وجهة مثالية لمحبي الفن من جميع الأعمار.

وبمناسبة الاحتفال بدورته العاشرة، أطلق معرض فنون العالم دبي لهذا العام برنامج الإرشاد الفني، الذي ينسجم مع تفاني المعرض على مدار عقد من الزمن والتزامه برعاية المواهب الناشئة وإثراء المشهد الفني في دولة الإمارات.

واعتمدت هذه المبادرة الرائدة على اثنين من الفنانين الإماراتيين المتمرسين، هما الدكتورة نجاة مكي، وراشد الملا، لتقديم خدمة الإرشاد الشخصي لطلاب الفن الطموحين بشكل مباشر خلال المعرض، وتوجيههم حول كيفية التعامل مع أساليب وتقنيات فنية مختلفة، وبذلك قدم برنامج الإرشاد الفني منصة مثالية للتبادل الإبداعي والنمو المهني، كما أسهم في ربط المواهب الناشئة مع عالم الفنون الاحترافي.

واختتم المعرض فعالياته بإقامة حفل توزيع جوائز معرض فنون العالم دبي لتكريم الفنانين وصالات العرض تقديراً لهم على أعمالهم الفنية المتميزة.

وتهدف جائزة الفنانين الناشئين بنسختها السادسة، التي تأتي برعاية فنادق «روڤ» تحت عنوان «التقاطعات الثقافية»، إلى تسليط الضوء على المواهب الناشئة من جميع أنحاء المنطقة، كما توفر لهم منصة مميزة لاستعراض مهاراتهم والارتقاء بمسيرتهم المهنية.

وشملت قائمة المواهب المشاركة في الجائزة عدداً من الفنانين الصاعدين من جميع أنحاء العالم، وفاز أزايد روبن بالجائزة الكبرى، التي تتيح له فرصة حصرية لعرض أعماله الفنية مجاناً في مكانها الخاص في معرض فنون العالم دبي 2025، كما اشتملت أيضاً جائزة الفنانين الناشئين على فئة اختيار الجمهور، وفاز بهذه الجائزة مانوج زِنزواديا، واستلم جائزة نقدية قدرها 5 آلاف درهم.

وحصل كلا الفنانين الفائزين على إقامة مجانية في أحد فنادق روڤ في دبي.

كما فاز كل من ريكا جاليري والفنان ريوتن أوجاتا من اليابان بجائزة فندق «إنديجو دبي داون تاون»، التي تشمل مساحة عرض داخل الفندق الذي يركز على الفنون.

إضافة إلى ذلك، فاز المواطن البريطاني المقيم في الإمارات العربية المتحدة ديفيد ليرمان بجائزة أفضل مصور فوتوغرافي.

مشاركة 12 مدرسة

وشهدت مسابقة «فناني المستقبل» الخاصة بمعرض فنون العالم دبي مشاركة 12 مدرسة من جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال تقديم أعمال فنية تحت عنوان «التعبير عن المشاعر».

وفازت مدرسة ريبتون بجائزة المدارس الابتدائية الكبرى، في حين حلت مدرسة جيمس ميلينيوم الخاصة بالمرتبة الثانية، كما أحرزت مدرسة نورد أنجليا الدولية دبي جائزة المدارس الإعدادية الكبرى، تلتها مدرسة جيمس ليجاسي في المرتبة الثانية.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي: «شكل معرض فنون العالم دبي 2024 احتفالاً رائعاً بالإبداع والتنوع، حيث جمع الفنانين وعشاق الفن من جميع أنحاء العالم.

ويسعدني بشكل خاص أن أشهد نجاح برنامج الإرشاد الفني، الذي لعب دوراً جوهرياً في رعاية المواهب الناشئة وإثراء المشهد الفني لدولة الإمارات.

ونتطلع اليوم بحماس وتفاؤل للخطط الجديدة التي أعددناها لعام 2025، التي تستند في جوهرها إلى نجاح فعاليات المعرض لهذا العام».

كما هنأت أسماء جميع الفائزين بجوائز المعرض، وعبرت عن امتنانها للشركاء والعارضين على إسهاماتهم، ثم أكدت تفاؤلها بالنجاح الذي ستحققه دورة المعرض المقبلة.