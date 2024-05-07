مهرجان دبي للكوميديا ..نجاحات لافتة ومشاركات نوعية

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتم مهرجان دبي للكوميديا، فعاليات دورته العام 2024 محققاً نجاحاً باهراً، إذ استضافت دورة هذا العام 32 عرضاً كوميدياً حياً، بين 12 و21 أبريل الماضي، وشهدت حضور أكثر من 13 ألفاً من عشاق الكوميديا والضحك.

واستقبل المهرجان مجموعة من ألمع المواهب الكوميدية العالمية ممن قدموا عروضاً بسبع لغات مختلفة.

واستقطبت النسخة الخامسة من الحدث العديد من العروض المليئة بالضحك والبهجة.

تنوع

أقيم مهرجان دبي للكوميديا هذا العام بشكل أساسي في «أوبرا دبي» و«روكسي سينما» في دبي هيلز مول، واستمر لمدة 10 أيام، قدم خلالها 70 فناناً كوميدياً عروضهم، وعزز الحدث مكانة دبي العالمية في استضافة المهرجانات الكوميدية وتنظيمها.

وشهد مهرجان دبي للكوميديا لعام 2024 مشاركة مجموعة من المواهب الكوميدية البارزة، بمن فيهم: جاد المالح وآل موراي وكاثرين ريان وعزيز أنصاري. واستقبل العديد من العروض الكوميدية الشهيرة، مثل «كوميدي بازار» و«ستاند آب إماراتي» و«سبنسر وفوج» وغيرها الكثير، والتي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور.

واستضاف المهرجان مجموعة من الفرق والثنائيات الكوميدية الموهوبة، بما في ذلك «ستاند آب إماراتي»، و«بلعربي»، و«أليكس كاليجا وطاقم الكوميديا»، و«سبنسر وفوج»، الذين برزت قدرتهم على التواصل مع الجمهور من خلال تعليقاتهم الذكية وأساليبهم الفكاهية.