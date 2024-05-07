رفع قيمة جوائز «حمدان بن محمد للتصوير» إلى مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن رفع إجمالي جوائز مسابقتها السنوية إلى مليون دولار أمريكي، وإطلاق تطبيقها الذكي HIPA Awards على متاجر آبل ستور وغوغل بلاي وهواوي آب غاليري، بجانب إطلاق فئة جديدة في الجوائز الخاصة وهي «مصور العام من هيبا». وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، نعلن عن رفع قيمة الجوائز السنوية من 450 ألف دولار إلى مليون دولار، بدءاً من الدورة الحالية «الاستدامة»، والتي تشهد أيضاً استحداث فئة جديدة هي «مصور العام من هيبا». كما يسعدني الإعلان عن إطلاق التطبيق الذكي الخاص بالجائزة على جميع المتاجر الإلكترونية، باللغتين العربية والانجليزية، والذي يوفر عدداً من الخدمات لجمهور المصورين.

رسالة

وأضاف علي بن ثالث: إن مضاعفة مجموع الجوائز السنوية جاء وفق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة، لتكريم رسالة الصورة ومواكبة تنامي نفوذها وتأثيرها الكبير على مستوى نقل الحقيقة والجمال والمعرفة، ومساهمتها الواضحة في التغيير نحو الأفضل.

وتابع: مستويات المصورين حول العالم شَهِدَت تطورات متسارعة ومثيرة للاهتمام، لذا ضاعفنا جهودنا وتقديرنا لمواكبة هذه التطورات المميزة. وخاطب علي بن ثالث مجتمعات المصورين بقوله: نعمل دوماً لتطوير «هيبا» لتكون العلامة الفوتوغرافية الأقرب لطموحاتكم، والميدان الأنسب لتمكين المصور العالميّ الذين يسكن داخل كل مصور منكم.

وأوضح أن جائزة «مصور العام من هيبا»، استُحدثت لتكريم المصور الظاهرة، صاحب الإنجازات الإبداعية النوعية التي تجمّعت في 12 شهراً متتالياً، وهي مخصّصة لأصحاب المشاريع الفوتوغرافية المتفوّقة المتجمّعة في عام واحد مكتنز بالروائع البصرية.

وأشار إلى أنه على الراغبين بالمشاركة بها الاطلاع على الشروط والأحكام من خلال الموقع الرسمي للجائزة.

وبذلك، تتألّق قائمة الجوائز الخاصة بفئة جديدة بجانب «الجائزة التقديرية» و«جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي».

«الاستدامة»

وتأتي الدورة الثالثة عشرة للجائزة تحت عنوان «الاستدامة»، وقد بدأت باستقبال المشاركات منذ 10 مارس 2024 على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ae وسيُغلق باب المشاركة يوم 30 يونيو المقبل.

وتحوي الدورة 5 محاور هي «الاستدامة» و«التصوير الرياضي» و«ملف مصور» و«المحور العام بشِقّيه أبيض وأسود / ملوَّن» بجانب محور مقاطع فيديو قصيرة (لوسائل التواصل الاجتماعي)، ويمكن لأي مهتم بالتصوير حول العالم المشاركة في هذه المحاور طالما تجاوز سن الـ18 عاماً.

وسيقوم كل محور بتكريم 3 فائزين، حيث تبلغ جائزة المركز الأول 40 ألف دولار، عدا محور «ملف مصور» الذي سيكرّم صاحب المركز الأول بـ50 ألف دولار. كما ستنتقي لجنة التحكيم فائزاً واحداً من المشاركين في أيٍ من المحاور السابقة، لتكريمه بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 200 ألف دولار.

أما جائزة «مصور العام من هيبا» التي تم استحداثها مؤخراً بشروط خاصة، فستكرّم الفائز بـ80 ألف دولار، بينما تبلغ قيمة «الجائزة التقديرية» 100 ألف دولار و«جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي» 50 ألف دولار.