رائعة شعرية لمحمد بن راشد في رثاء الأمير بدر بن عبد المحسن

المصدر: البيان

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نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، رائعة شعرية جديدة في رثاء الأمير السعودي الشاعر بدر بن عبد المحسن الذي وافته المنية السبت الماضي.

وجاءت قصيدة سموه تحت عنوان «في رثاء الأخ الأمير بدر بن عبد المحسن»:

الـشـعرْ مــا يـفـنىَ ولا يـموتْ الإبـداعْ

لـــكــنْ بـــــدرٍ مـــــنْ بــــدورَهْ تــرجَّــلْ

شـاعـرْ لــهْ الـكـلمهْ بـما يـريدْ تـنصاعْ

بــهْ إرتـقـىَ الـمـعنىَ بـمـا مـنـهْ سـجَّـلْ

يـابـدرنـا الـحـاضـرْ قـصـايدكْ تـنـذاعْ

مـــادامــتْ الــدنــيـا وقــــدركْ مــبـجَّـلْ

لـكْ مـعْ مـسيرْ الـشمسْ غـيبهْ ومطلاعْ

ولــــكْ عـنـدنـا قـــدرْ الأغـــرْ الـمـحـجَّلْ

والـنـاسْ فــي الاقــدارْ مـعروفهْ أنـواعْ

وإنـــتــهْ الــذهــبْ والـمـنـزلـهْ دومْ الأولْ

فـيـكْ الـتـواضعْ مــعْ رفـيعاتْ الأطـباعْ

وعـلـيكْ مــنْ لــهْ حـاجـهْ لـفـضلْ عــوَّلْ

إنْ غابْ زولكْ لكْ ضيا الشعرْ مسطاعْ

يـــا الـمـبدعْ الـلـي بـعـدما فــازْ حــوَّلْ