عمومية جمعية «الناشرين الإماراتيين» تثمن دعم بدور القاسمي لقطاع النشر

المصدر: الشارقة ـــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمّن الناشرون الإماراتيون الدور الفاعل للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، في النهوض بقطاع النشر في دولة الإمارات ومبادراتها النوعية لدعم الناشر الإماراتي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة لجمعية الناشرين الإماراتيين بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجمعية، وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، إلى جانب أعضاء الجمعية من الناشرين الذين شارك بعضهم حضورياً والبعض الآخر عن بُعد.

وقالت الكاتبة والناشرة الإماراتية أميرة بوكدرة، الشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات «غاف»: «يسعدني من هذا المنبر أن أتوجه بالشكر والامتنان للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على جهودها الكبيرة للنهوض بصناعة النشر ودعم الناشرين في دولة الإمارات، فقد شكّل تأسيس جمعية الناشرين الإماراتيين نقطة تحوّل نوعية في مشهد قطاع النشر في دولة الإمارات وتمثّل الداعم لرحلة الناشر الإماراتي بجهودها ومبادراتها المتواصلة التي تفتح لنا آفاقاً واسعة للنمو والتألّق محلياً وعالمياً».

وعقب إعلان ممثل الوزارة عن تحقُّق النصاب القانوني، بدأت أعمال الجمعية وتمت المصادقة على مشروع الميزانية للعام الجاري، ومناقشة برامج أنشطة وخطة عملها للعام 2024 بما فيها ورش العمل والجلسات والفعاليات والمشاركات المرتقبة في معارض الكتب المحلية والدولية الهادفة إلى دعم الناشرين المحليين، وتعزيز حضورهم على ساحة النشر العالمية».

وسلط الاجتماع الضوء على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية 2023 وتداول أفكار ومقترحات الناشرين المشاركين حول سُبُل تطوير قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء به إلى مستويات عالمية، وترسيخ مساهمته الفاعلة في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدولة.

جلسات حوارية

وتزامن عقد الاجتماع مع مشاركة الجمعية في عدد من الأحداث الثقافية الرائدة في الدولة منها فعاليات النسخة الـ 33 من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» من خلال برنامج مكثَّف تضمن عقد جلسات بيع وشراء الحقوق مع عدد من الناشرين الدوليين من قبرص والصين وتركيا والهند، إضافة إلى المشاركة في جلسات حوارية حول ترجمة الكتب والذكاء الاصطناعي في النشر وبيع وشراء حقوق نشر الكتب وترجمتها.

وفي إطار التزام الجمعية بدعم صناعة أدب الطفل في الإمارات والمنطقة، فقد شاركت في فعاليات النسخة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي تنظّمه «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «كن بطل قصتك» الذي يستمر حتى 12 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، وذلك عبر تنظيم عدد من اللقاءات مع الناشرين المحليين والدوليين المعنيين بأدب الطفل من المشاركين في المهرجان لمناقشة سُبُل التعاون لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي على الساحة الثقافية العالمية.

وتعمل الجمعية ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات والارتقاء به، ورعاية العاملين في قطاع النشر في الدولة وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.