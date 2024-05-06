فيصل القدرة يصطحب زوار «القرائي للطفل» في رحلة حول «أساسيات صناعة المحتوى»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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اصطحب صانع المحتوى وخبير التسويق الرقمي، فيصل القدرة، مجموعة من الأطفال في رحلة فنية، لشرح آليات صناعة المحتوى باستخدام الهاتف، وذلك خلال ورشة عمل، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وأوضح فيصل، أن صناعة المحتوى باتت متاحة لجميع الناس، بحيث يمكن للصغار أو المبتدئين البدء فيه باستخدام الهواتف المحمولة، في ظل التطور الهائل الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، كما يمكن استخدام معدات بأسعار رخيصة ومتوفرة لدى الجميع، مقدماً عدداً من النصائح لتجنب الوقوع في بعض الأخطاء أثناء إنتاج المحتوى.

وقسّم خبير التسويق الرقمي مراحل صناعة المحتوى إلى 3 أقسام رئيسة، الأولى هي مرحلة ما قبل الإنتاج، وعرض خلالها كيفية تفعيل إعدادات الهاتف لإنتاج محتوى ذي جودة عالية، والثانية مرحلة الإنتاج، وفيها يتعلم الفرد ثلاث إضاءات: الأساسية والفاصلة والخلفية، لافتاً إلى أن الإضاءة الأساسية هي الأعلى جودة، والتي تنير الوجه، أما الإضاءة الفاصلة، فهي التي تفصل بين الشخص والخلفية، فيما تُعنى الإضاءة الخلفية بإنارة كل ما هو في الخلف، بحيث يكون ما في الخلف والإضاءة الفاصلة بلونين متناغمين.

وأوضح فيصل أن المرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد الإنتاج، وتقتصر على نصائح لتحسين الجودة، مثل مسح عدسة الهاتف، وتفعيل وضع الطيران لعدم الإزعاج، وتعديل الفيديو عبر برنامج «Capcut».