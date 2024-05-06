«العربية للمسرح» و«مكتب التربية العربي» يتعاونان لتطوير المسرح المدرسي

المصدر: الشارقة ــ البيان

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وقعت الهيئة العربية للمسرح مذكرة تفاهم مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، وذلك لتعزيز التعاون وبحث سبل تطوير المسرح المدرسي.

وقع الاتفاقية إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وعبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي.

وأبرز ما جاء في المذكرة: تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير المسرح المدرسي وتأكيد أهميته في خدمة العملية التعليمية والتربوية في الدول الأعضاء بالمكتب.

تنمية برامج وأنشطة المسرح المدرسي في الدول الأعضاء بالمكتب. تفعيل أنشطة المسرح المدرسي في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، من خلال طرح المقترحات البرامجية التالية:

إعداد البرامج الفعالة لتنظيم مهرجان المسرح المدرسي لدول الخليج والحلقات البحثية والمشاغل التأهيلية، وترسيخ القيم السمحة التي تسهم في بناء أجيال قادرة على التعبير عن ذاتها، معتزة بانتماءاتها الوطنية من خلال تعزيز روح المواطنة والهوية لدى الطلبة في مختلف المراحل من خلال نشر الثقافة المسرحية في المجتمع المدرسي.

كما تهدف الاتفاقية إلى وضع آليات مشتركة لإعداد وتنظيم وعقد ورش عمل لمسؤولي المسرح المدرسي في الدول الأعضاء بالمكتب بغرض رفع كفاياتهم.