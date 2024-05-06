«الشارقة القرائي للطفل 2024» يرفع وعي الصغار بأهمية ممارسة الرياضة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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ضمن الأنشطة الرياضية التي تحفل بها الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي انطلق تحت شعار «كن بطل قصتك» لترغيب الأطفال والنشء في الرياضة وممارستها، أبدى الأطفال سعادتهم ونشاطهم في مشاركتهم في الحصة الرياضية في مساحة «التربية البدنية» في المهرجان، والتي تلقى فيها الأطفال أول دروسهم عن رياضة «الملاكمة».

في بداية التمرين شارك مدرب الملاكمة محمد عباس مجموعة من المعلومات عن أهمية رياضة الملاكمة، ودورها الكبير في تحفيز العقل، وتعزيز التركيز، فأوضح للأطفال المنتسبين من عمر السادسة وما فوق، الفوائد والمهارات التي تضيفها فنون الملاكمة للإنسان، سواء كانت فوائد ومهارات عقلية أو جسدية.

وعلمهم في مدة التمرين الحركات الأساسية للركل، باحتسابه استراتيجية مهمة للدفاع أو للهجوم، ثم علمهم اللكمات الأساسية كاللكمة العليا (Jab)، واللكمة الوسطى (Cross)، واللكمة الجانبية (Hook) وهي الأصعب في الملاكمة كما أوضح عباس، وتستهدف جانبي وجه الخصم، وتستلزم تركيزاً كبيراً، سواء في إرسالها أو صدها، واللكمة الأخيرة اللكمة السفلية (Uppercut).

وتأتي هذه الفعالية الرياضية وغيرها ضمن جهود المهرجان لتقديم تجارب متنوعة وثرية للأطفال واليافعين، تسهم في تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم في مجالات مختلفة، ما يعزز روح المغامرة والتعلم لديهم.