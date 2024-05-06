«الإمارات لإدارة حقوق النسخ» تعزز الوعي بدورها في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حرصت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، خلال مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، على تعزيز الوعي بدورها في دعم الإبداع.

وركزت الجمعية على نشر المعرفة بين أفراد الجمهور حول أهمية حقوق النسخ وحماية حقوق الأعمال الأدبية، والتواصل مع أصحاب الحقوق من الكتاب والناشرين لاستقطاب المزيد من العضويات والتفويضات، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة مع بعض المؤسسات المعنية.

وشمل برنامج فعاليات الجمعية، التي شاركت في المعرض للسنة الثانية على التوالي بجناح مستقل، تقديم ورشة عمل تثقيفية بعنوان «مفهوم حقوق النسخ والحلول الرقمية»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، قدم خلالها محمد المطروشي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومجد الشحّي مديرة الجمعية، شرحاً للكتّاب والناشرين حول مفهوم حقوق النسخ والإدارة الجماعية للحقوق، كما تطرقت الورشة إلى دور الجمعية في حفظ حقوق الكتّاب والناشرين ودعم الإبداع، فضلاً عن مناقشة الحلول الرقمية، التي تطرحها في عصر التكنولوجيا الحديثة اقتداءً بالتجربة العالمية لحفظ الحقوق عبر الإدارة الجماعية.

وأثمرت مشاركة الجمعية في المعرض عن توقيع اتفاقية تعاون مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» تهدف بشكل رئيسي إلى التعاون في مجال تبادل البيانات خاصةً تلك المتعلقة بالجامعات والمكتبات في دولة الإمارات، وفي مجال تنظيم ورش العمل والجلسات المشتركة، كما بحثت الجمعية مع وفد من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران سبل تبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ودراسة إمكانية توقيع اتفاقيات مستقبلية تجمع الجهتين.

وأكدت مجد الشحّي حرص الجمعية على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بوصفه أحد الأحداث الثقافية الرائدة في الوطن العربي، وباعتباره منصة مثالية للتواصل مع الكتّاب والناشرين والمؤسسات التي تُعنى بالشأن الثقافي على مستوى الدولة، ونشر المعرفة حول حقوق النسخ وتشجيع الاستخدام القانوني السليم للمحتوى المنشور، إضافة إلى التعريف بالخدمات، التي توفرها الجمعية لأصحاب الحقوق الإبداعية في هذا المجال بوصفها المركز الوحيد للإدارة الجماعية لحقوق النسخ في الإمارات.