«نوتات للحلم» تصدح في «الشارقة للرسوم المتحركة»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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شهد مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة في دورته الـ2، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 1 وحتى 5 مايو في «مركز إكسبو الشارقة» حفلاً موسيقياً لـ«أوركسترا فلورنسا بوب»، حمل عنوان «نوتات للحلم»، استطاعت فيه الفرقة أن توقف الزمن وتعيد جمهور المسرح إلى أعوام البراءة والبساطة، عبر عزفهم باقة متميزة من أشهر شارات أفلام الرسوم المتحركة اليابانية، بقيادة المايسترو كارلو تشياروتي، الذي أضفى بتوجيهاته الفنية وإعادة تقديمه هذه الألحان أجواء ساحرةً متميزة، أدخلت الجمهور حالة سعادةٍ عبروا عنها بتصفيقهم الحار فور انتهاء الحفل.

رؤية موسيقية

أكثر ما ميز حفل «أوركسترا فلورنسا بوب» الفرقة التي أسست في سنة 2014 وحازت شهرةً عالمية بما تقدمه من رؤية موسيقية مغايرة، ذلك الإحساس المتميز الذي برع في تقديمه أعضاء الفرقة الـ48، عبر تقديمهم مقطوعة خاصة ألفتها الأوركسترا للمهرجان، وعزفهم 13 لحناً متميزاً لأشهر أفلام الرسوم المتحركة وكلاسيكيات الألعاب اليابانية، كالموسيقى التصويرية للعبة الفيديو الشهيرة «فاينال فانتاسي»، إضافة إلى موسيقى العديد من روائع ستوديو غيبلي الذي أسسه هاياو ميازاكي، مخرج الرسوم المتحركة الياباني الحائز مرتين جائزة الأوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة، من هذه الأفلام التي عزفت الفرقة ألحانها «سبيريتد أواي»، و«غابة الرياح»، و«بونيو على جرف البحر»، وغيرها العديد من الأفلام.

وقد نجحت «فلورنسا أوركسترا بوب» بأدائها المتميز أن تخلق بالنغمات قصصاً لا تقلّ جمالاً عن قصص الأفلام والألعاب التي عزفت شاراتها، وذلك عبر تمكنها الشديد من العزف على مجموعة متميزة من الآلات الوترية والنفخية، مع بيانو مصاحب في أقصى يمين المسرح، ظلّ يعزف خطوطه اللحنية بتمكنٍ وانسياب وتنويعات إيقاعية متميزة، فأعطى المقطوعات المقدمة عمقاً، آخذاً الحاضرين لأجواء كونشيرتو الذي تصاحبه مجموعة واسعة من الآلات الموسيقية الأخرى.

تفاعل كبير

في نهاية الحفل قدمتْ فرقة «فلورنسا أوركسترا بوب» أداء مبهراً لأحد أجمل موسيقى أفلام هاياو ميازاكي بعنوان «توتورو»، الأمر الذي وضع الجمهور في حالة دهشة وسعادة، فقد نجح أعضاء الفرقة بقيادة تشياروتي في تقديم لحنٍ موسيقي ذي مشهدية عالية، فبدا الأمر كأن الحاضرين ذهبوا في جولة سريعة لمروج وطبيعة اليابان الساحرة، وقد أكدت الفرقة المعاني نفسها التي تضمنها اللحن الأصلي للفيلم، أنه ليس ثمة أجمل من أن يعيش البشر والطبيعة في وئام.