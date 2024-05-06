فعاليات نوعية لـ«العويس الثقافية» خلال معرض أبوظبي للكتاب

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بأمسية شعرية للشاعر حسن النجار، تلاها حفل توقيع لكتابه «نخلع الظل على عتبة الباب»، وذلك في جناح المؤسسة يوم السبت.

وبحضور نخبة من محبي الشعر وأصدقاء المؤسسة قرأ النجار عدة قصائد من الديوان الصادر حديثاً عن دار التكوين في الكويت، وهو الكتاب الرابع، الذي يصدره النجار خلال مسيرته الشعرية، حيث أصدر الكتب التالية: «على وسادته مس من القلق 2017»، «حمام الروح 2011»، «حنين المرايا 2007». وأخيراً ديوان «نخلع الظلَّ على عتبة الباب»، الذي رُشح للقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2024.

وقد وقع النجار عشرات النسخ من الكتاب لرواد الجناح، الذين استمروا بالتوافد لأكثر من ساعة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الشاعر، ومع شخصيات ثقافية كثيرة وجدت في جناح المؤسسة.

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد نظمت طيلة أيام المعرض نشاطاً ثقافياً متميزاً لعدد من الفائزين بالجائزة، الذين صدرت كتبهم ضمن سلسلة الفائزون مثل كتاب (سؤال الأخلاق) للدكتور أحمد زايد، وكتاب (يحدث الآن في مص ـ الحرب في بر مصر) للروائي يوسف القعيد، وكتاب (حمد خليفة بوشهاب ـ سيرته وآثاره) لمحمد عبد الله نور الدين، ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، بالإضافة إلى أمسية للشاعرة سوسن دهنيم، وحفل توقيع لكتابها (في نفي تأويل ما)، وحفل توقيع لكتاب (نشيج الدودوك) للروائي جلال برجس.