«رواق الفكر».. مساحة إبداعية وحوارات استثنائية ملهمة

المصدر: دبي ـــ البيان

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حوارات ملهمة متنوعة يقدمها بودكاست «رواق الفكر» الذي يقدمه الكاتب الإماراتي جمال الشحي عبر شاشة قناة «سما دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام»، ويضيء به على مجموعة من الشخصيات الاستثنائية التي تعيش في دبي والإمارات واستطاعت أن تلمع في مجالات الفكر والأدب والمعرفة والاقتصاد وغيرها بفضل ما تمتلكه من خبرات وتجارب متفردة وما حققته في مسيرتها من إنجازات نوعية، مكنتها من ترك بصمة خاصة في العديد من القطاعات.

تجارب مهمة

ويطل «رواق الفكر» في موسمه الأول، حاملاً في جعبته الكثير من الحلقات التي تسلط الضوء على مجموعة من التجارب والقضايا المهمة، فعبره يتناول الكاتب ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات تجربته في «الكتابة الساخرة»، وأهمية هذا النوع من الأساليب النقدية وقدرته على إيجاد الحلول لبعض قضايا المجتمع، ويضيء صانع المحتوى عبدالله الحساوي، المتخصص في الثقافة المالية، على الثقافة الاستهلاكية في المجتمع، وأهمية التخطيط المالي والسعي إلى تنويع مصادر الدخل، كما يتحدث عن أبرز الأسباب التي دعته لدخول هذا المجال وكيف أسهم في تغيير حياته نحو الأفضل؟ أما الروائي الدكتور شاكر نوري فتطرق في مشاركته في البرنامج إلى تجربته الأدبية والصحافية، وتحدث عن بداياته في باريس وانتقاله منها إلى الإمارات واستقراره فيها، وتطرق إلى روايته الأولى «نافذة العنكبوت» التي نشرها في سنة 2000 وعلاقته بوالده وغيرها من التجارب.

الذكاء الاصطناعي

وقدمت ياسمين الراوي، الباحثة في الذكاء الاصطناعي، تعريفاً شاملاً للذكاء الاصطناعي واستعرضت تاريخه وتطوره منذ أن كان فكرة حتى أصبح واقعاً، كما دخلت عوالم الميتافيرس وتأثيراته وأبرز التوقعات المستقبلية المتعلقة بهذا المجال.

واستضاف البرنامج الشاعر عبدالله الهدية وتناول تجربته الشعرية وكذلك الكاتب علي أبو الريش الذي يُعد من أبرز الكتاب والمثقفين الإماراتيين، والتقى أيضاً المستشار الإعلامي محمد بن دخين المطروشي، ومهندسة الطيران مروة المعمري، والإعلامي والمترجم الصيني رونغ هوان، والفنان والمصمم هشام المظلوم، وأيضاً المستشار الإعلامي بطي الفلاسي، والسفير السابق محمد العصيمي، إضافة إلى المستشار في علوم المكتبات ديفيد هرش وغيرهم الكثير.

مساحة إبداعية

ولفت الكاتب جمال الشحي إلى أهمية بودكاست «رواق الفكر» ودوره في التعريف بمجموعة من الشخصيات المهمة وسرد حكاياتها وتجاربها الملهمة. وقال: «يشكل رواق الفكر مساحة إبداعية وتعبيرية واسعة، ويتيح لضيوفه الفرصة لسرد تجاربهم الحيوية الخاصة، والتعبير عن أفكارهم ورؤاهم في العديد من القضايا المتعلقة بالمجتمع والمجالات التي يعملون فيها، وهو ما يسهم في إبراز ثراء المشهد الثقافي المحلي وطبيعته وتنوعه وما يمتلكه من نماذج معرفية تشكل مصدر إلهام للطاقات الشابة والأجيال القادمة»، مشيراً إلى أن البرنامج يجسد عبر أفكاره وطرحه رؤية «دبي للإعلام» واستراتيجياتها الخاصة بتطوير المحتوى الإعلامي.

وأضاف: «يمثل البرنامج نموذجاً مهماً يبرز ما حققه الإعلام الإماراتي من قفزات نوعية، ويبرز قدرته على مواكبة ما يشهده العالم من تطور في هذا الجانب، ويسعى إلى تحقيق أهداف دبي للإعلام الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً للمواهب والكفاءات».

يذكر أن برنامج «رواق الفكر» يبث على شاشة «سما دبي» كل ثلاثاء في تمام الساعة 9:00 مساءً كما يعرض في منصة «أوان» الرقمية.