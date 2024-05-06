«الشارقة القرائي للطفل» يواصل إلهام الصغار وإغناء معارفهم

المصدر: الشارقة - البيان

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أحيت الفنانة السورية رشا رزق؛ صوت «سبيستون» الذهبي، حفلاً غنائياً في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دورته الـ 15، التي انطلقت تحت شعار «كن بطل قصتك»، حيث اكتظت قاعة الاحتفالات في المهرجان بأعداد غفيرة من الجمهور، من جيل التسعينيات والثمانينيات والألفينيات، الذين حضروا للاستمتاع بأغاني الطفولة، التي عاشوها مع صوت رزق على شاشة سبيستون.

وفي بداية الحفل رحبت رشا بالحضور، وتبادلت معهم عبارات المحبة والصداقة الطويلة التي بينهم، وأكدت أنه ليس ثمة جيل ذهبي بعينه، قائلة: «يقولون إن جيل التسعينيات هو الجيل الذهبي، لكنني أقول إن كل الأجيال أجيال ذهبية، وأحبكم جميعاً». ووجهت شكرها العميق للقائمين على مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وأبدت إعجابها الشديد بحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، وروعة التنظيم.

واستهلت الفنانة رشا رزق حفلها بغناء شارات مسلسلات سبيستون الأكثر شهرة، حيث بدأ بأغنية «من يعرف كيف يكون»، وانتقلت رزق لغناء شارة «أبطال الديجتال»، التي تعد واحدة من أسرع أغانيها زمناً، حيث اشتعل حماس الحاضرين، حيث ردد الجمهور معها شارة هذا المسلسل.

واللافت للنظر في الأغاني، التي قدمتها رشا رزق، والتي بلغ عددها 21 أغنية، أنها غنت معظمها بشكل مباشر، وأولى تلك الشارات التي أدتها شارة مسلسل «البؤساء»، التي اعتمدت فيها فقط على صوتها المدهش، وخط لحني لآلة البيانو يعزف بهدوء في الخلفية.