مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.. برامج ثرية وإصدارات قيّمة

المصدر: دبي ـ البيان

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تميزت مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33، حيث تضمنت مجموعة من الإصدارات التراثية، واستعرضت جملة تقنيات عصرية توظفها في خدمة حفظ التراث والهوية الوطنية.

وأكدت فاطمة بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز، أن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب تأتي في إطار استراتيجية المركز، لتعريف الجمهور بأنشطته وعمله التي تمثل قيمة ثقافية وعلمية وفكرية، تسهم في صون الهوية الوطنية، وحفظ الموروث الشعبي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى حرص المركز على التوسع الدائم في إصدار مجموعات جديدة من الكتب والمجموعات القصصية المعنية بتراث وهوية الدولة.

واستعرض المركز خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، سلسلة فريدة من آخر وأهم الإصدارات، وسلط الضوء على خدماته وأحدث التقنيات المعتمدة في الوصول لخدماته من خلال مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والفعاليات الثقافية والتراثية وورش العمل التي ينظمها.