«إيقاعات كيدميكس».. إبداعات في عوالم تركيب الصوت

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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استكشف الأطفال عدداً من الآلات الموسيقية وتعرفوا إلى أصواتها، وعززوا مواهبهم في عالم تركيب الصوت، خلال ورشة عمل تفاعلية بعنوان «إيقاعات كيدميكس» استضافتها منصة «مدرسة المواهب»، ضمن فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل». وانطلقت الورشة بعرض مقاطع فيديو لمجموعة من الآلات الموسيقية المختلفة لتعريف الأطفال على أسماء تلك الآلات والثقافات التي تستخدمها، وأصواتها والأنماط الموسيقية التي تصدرها. وتفاعل الأطفال المشاركون في الورشة، وحاولوا دمج المؤثرات الإلكترونية والإيقاعات والألحان.