إضاءات على سبل تطوير«الرسوم المتحركة»

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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ناقش متخصصون في مجال إنتاج الرسوم المتحركة، المكانة التي يحظى بها القطاع في منطقة الشرق الأوسط، ودور التعاون بين الثقافات في تطوير هذا الفن وفتح آفاق مستقبلية له في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في جلسة متخصصة ضمن فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، المصاحب للدورة 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024.

واستضافت الجلسة كلاً من لوكا ميلانو، المدير في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية «راي»، وبينوا دي ساباتينو، المدير التنفيذي لشركة بانيجاي، وشين شيرو إينوي، مستشار الإنتاج في كادوكاوا اليابانية المتخصصة في الإنتاج، وكامل عويس مدير الأعمال والمحتوى في سبيس تون، وأوليفييه دومونت، رئيس شركة هاسبيرو للترفيه.