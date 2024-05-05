طلبة الإمارات يحصدون جائزة أفضل عرض في «مهرجان الفنون الخليجي الثاني»

المصدر: دبي - وام

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حقق طلاب دولة الإمارات جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الفنون الخليجي الثاني لطلبة التعليم العام في وزارات التربية والتعليم بدول التعاون الخليجي، الذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الدولة، خلال الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو، بمشاركة 120 طالباً وطالبة في ثلاثة مسارات رئيسة، شملت المسرح المدرسي، والخط العربي، والفنون التشكيلية.

حضر حفل اختتام المهرجان كل من إسماعيل عبدالله، رئيس هيئة المسرح العربي، وسيف المزروعي، المستشار بوزارة التربية والتعليم، والدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، أن مهرجان الفنون الخليجي يمثل تظاهرة فنية خليجية تعزز التنافس الأخوي بين طلاب التعليم العام في دول الخليج، وتنمّي ثقتهم بأنفسهم، ومهاراتهم الاجتماعية، وتحفزهم على الإبداع.

وأوضح أن مكتب التربية العربي لدول الخليج حريص على أن يكون للفنون مكان ومساحة مقدرة في برامجه، إيماناً منه بدورها في معالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز الصلات والعلاقات بين الأفراد والجماعات، وتوثيق عُرى المودة بينهم، فضلاً عن ترسيخ مشاعر الولاء والانتماء.