نهيان بن مبارك يثمن دور المعرفة في تعزيز القيم الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

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ثمن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مشاركة أكثر من 80 كاتباً ومبدعاً عربياً وعالمياً في أنشطة وبرامج المهرجان العالمي «إشراقات».

ودورهم الكبير والمقدر في وصول رسالة المهرجان إلى جميع رواد معرض أبوظبي الدولي للكتاب وجمهور الثقافة والمعرفة من مختلف الجنسيات والأعمار، مؤكداً معاليه أهمية المعرفة في تعميق التسامح والتعايش والقيم الإنسانية لدى الفئات كافة، لاسيما الأجيال الجديدة.

وشهدت فعاليات اليوم الثالث لأنشطة وبرامج مهرجان إشراقات، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، إقبالاً كبيراً من جانب المثقفين والمهتمين بالمعرفة وعلاقتها بالقيم الإنسانية، وتحدث في الجلسات المختلفة عدد من القامات الفكرية والإبداعية العربية والعالمية، وذلك ضمن معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتناولت «إشراقات ملهمة»، عدداً من تجارب الكتاب والملهمين في حوارات مفتوحة مع رواد المعرض.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بإسهام كتاب العالم في «إشراقات» في أيامه الثلاثة، مؤكداً معاليه اعتزازه بعرض نموذج الإمارات المتفرد للسلام والأخوة الإنسانية في الحدث الذي ركز على زيادة المعرفة وتعزيز الحوار بين الثقافات المتنوعة التي تشكل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى تنمية المعرفة في التسامح والأخوة الإنسانية، وأن المشاركة العربية والدولية في المهرجان تعد دليلاً على نجاحه.

ونبه معاليه إلى أن التسامح على أهميته الكبرى لا يكفي وحده لتعزيز التفاهم والاحترام، وقال معاليه: «علينا أن نتعرف إلى مختلف العناصر التي تضمها دولتنا، وحينما ننفتح على اكتشاف أنفسنا واكتشاف الآخرين، تتغير طبيعة مجتمعنا ذاتها، وتتسع نظرته، ويزداد فضوله، ويتعمق فهمه، ويزداد احترامه للآخرين، ويتعزز التزامه أفضل ما لديه من قيم، وهنا تبرز أهمية التعايش».

وأوضح معاليه، أن هدف مهرجان «إشراقات» كان وسيظل الترويج لرسالة التسامح والأخوة الإنسانية عبر الكلمات واللغة البصرية وغيرها من التعبيرات الفنية والأدبية، مؤكداً معاليه أن إشراك المفكرين والمؤلفين والفنانين مع طلاب المدارس في حوار مفتوح في المعرفة والقيم، يمكن أن يسهم في رسم مستقبل أفضل وأكثر تسامحاً وازدهاراً للإمارات وللعالم بأسره.

وأن التفاعل مع مناقشات وعروض المهرجان، والمشاركة في أنشطة رائدة لتطوير الأفكار والمعرفة والأدب والفنون، وتبادل المعلومات القيمة، واستغلال المشتركات الإنسانية، أسهم ذلك بلا شك في تعزيز القيم الإنسانية الأصيلة ورسم مستقبل أفضل وأكثر سلاماً وازدهاراً للإمارات والعالم.