الإصدارات الاستراتيجية تحظى باهتمام زوار «أبوظبي الدولي للكتاب 2024»

المصدر: أبوظبي – البيان

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شهدت الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، اهتماماً لافتاً من زوار المعرض من الباحثين والمثقفين بالدراسات والإصدارات الاستراتيجية التي تناقش أبرز الاهتمامات والقضايا والملفات المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية على وجه الخصوص.

وحظيت الدورة الحالية للمعرض في الفترة من 29 أبريل و5 مايو الجاري بمشاركة قوية من مراكز البحوث والدراسات من دولة الإمارات والعديد من الدول العربية والخليجية، استعرضت فيها مئات الكتب والدراسات التي ترسم صورة واضحة لأبرز التغيرات التي شهدتها هذه الدول وعلاقتها بالمجتمع الدولي وأبرز التوجهات التي ترسخ دور الدول العربية في جميع القضايا الدولية.

وشهد المعرض مشاركة قوية لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، استعرض فيها أكثر من 65 إصداراً مختلفاً؛ من دوريات وسلاسل كتب وتقارير نوعية، ومن بينها ما يزيد على 10 إصدارات جديدة استحوذت على اهتمام آلاف من زوار المعرض، إضافة للعديد من الندوات والجلسات وورش العمل التي ناقشت عدداً من الإصدارات ومن بينها: العدد الثالث من دورية «حالة العالم»، والعدد الخامس من «دراسات إنترريجونال»، وسنوية «الأقاليم 2024»، والعددان الثاني والثالث من سلسلة «لايت هاوس»، وعدد جديد ومتميز من سلسلة «ملفات إحصائية».

كما شهد جناح المركز توقيع العديد من الكتب والدراسات، وزيارات من قبل العديد من الكتاب والمفكرين البارزين في دولة الإمارات وعلى رأسهم عبدالله الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، ود. حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام رئيس تحرير صحيفة الاتحاد.

وشرُف «إنترريجونال» في المعرض بتكريم الوفد الممثل عن مجلس الإمارات للإعلام، والمقدم عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، تقديراً لجهوده البارزة ودعم المبادرات الثقافية والتعليمية، وسلطان الحاتمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الموزعين العرب.

واستقبل د. محمد يونس، المدير الأكاديمي للمركز، الدكتور فو كو ليو، مدير مركز تايوان للدراسات الأمنية، الذي اطلع على الإصدارات والدراسات الحديثة التي يستعرضها المركز، مشيداً بأهمية القضايا التي تناولها المركز والتي تبرز دور دولة الإمارات الراسخ في تعزيز العلاقات بالعالم إضافة للدراسات المتعمقة لأبرز القضايا الملحة والتي تستأثر باهتمام الحكومات والشعوب في الفترة الحالية.

وتصدرت قائمة الإصدارات الجديدة للمركز في المعرض العدد الثالث من دورية «حالة العالم»، الدورية ربع السنوية، التي تركز على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة؛ وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعدد الخامس من دورية «دراسات إنترريجونال»، بعنوان «المركز الآسيوي: ملامح التنافس الدولي على آسيا الوسطى».

وقدم «إنترريجونال» ما يزيد على 10 إصدارات جديدة، في المعرض وأبرزها: «القرن الصيني: كيف تسعى بكين إلى إعادة تشكيل النظام الدولي؟»، و«المراجعة المتكاملة: استراتيجيات استعادة النفوذ البريطاني في النظام العالمي»، وAI Governance: الاتجاهات العالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى العدد الثالث من الدورية المتخصصة ملفات إحصائية بعنوان بؤر مشتعلة:

مؤشرات عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، وكتب «الرابطة الأطلسية: سياسات حلف ناتو لمواجهة الاضطرابات العالمية»، و«التيار العائد: تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في السياسة العالمية»، و«صراع الانتخابات: تأثير الاستحقاقات السياسية في التفاعلات الدولية»، وأرض الأزمات: التحولات الاستراتيجية في القرن الأفريقي.