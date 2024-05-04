صنّاع محتوى ومنتجون: التعاون سر إنجاح أعمال الأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد عدد من المختصين في مجال إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، أهمية التعاون المشترك بين شركات إنتاج المحتوى لما له من دور في تعزيز إنجاح العمل الفني للطفل، لافتين إلى أنه يسهم في تبادل الخبرات وسرعة الإنجاز بصورة دقيقة، ولا سيما في مجالات المونتاج والإنتاج وغيرها من الجوانب المرتبطة بالعمل.

جاء ذلك في ندوة بعنوان «الإبداعات التعاونية»، أقيمت ضمن فعاليات «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، واستضافت كلاً من بنوا دي ساباتينو، الرئيس التنفيذي لشركة بانيجاي كيدز آند فاميلي، وتوم بياتي، العضو المنتدب لشركة تايجر أسبكت آند فاميلي، وجورجيو سكورزا، الرئيس التنفيذي لشركة موفيمنتي برودكشن.

أهمية العمل الإبداعي المشترك

وقال بنوا دي ساباتينو: «تتركّز المهام الرئيسة للعمل المشترك في جمع المواهب من مختلف المهام مثل الإنتاج والمونتاج وغيرها من الجوانب التي يحتاجها العمل»، لافتاً إلى أن العمل المشترك بين شركات من دول مختلفة يسهم أيضاً في توسيع عرض العمل بلغات مختلفة وعبر شاشات متنوعة لمخاطبة فئة أكبر من الأطفال في أنحاء العالم.

وأكد أن شركته تتعاون مع أفضل المواهب، وتوزع المحتوى على مستوى العالم، مشيراً إلى أنهم يقومون بإنتاج العروض الشيّقة التي تثير المرح لدى الأطفال.

تكامل إنتاجي

استعرض توم بياتي، أهمية التعاون المشترك على إنجاز المشروعات الفنية المخاطبة للطفل، موضحاً أن مشروع شركته «سوبر هابي جايك فورست» شهد تعاوناً بين عدة شركات متخصصة، فنفّذت شركته تايجر أسبكت الجوانب الخاصة بقيادة المشروع والإدارة وكتابة النصوص واختيار الشخصيات والأصوات والتسجيلات في بريطانيا والتحرير والتصميم والموسيقى.

ولفت إلى أن شركتي مونيللو وزودياك تولتا مراحل ما بعد الإنتاج والصوت والصورة والتوصيل والتسجيلات الصوتية (بالفرنسية)، وتولت شركة موفيمنتي القصص المصورة والإدارة الفنية ومرحلتي البناء والإخراج والرسوم المتحركة، إضافة إلى اختيار الشخصيات والأصوات (بالإيطالية).

وقال جورجيو سكورزا: «عملنا معاً - شركات من دول مختلفة - على عدة مشرعات ومنها برنامج تلفزيوني للأطفال وكان مثيراً للاهتمام؛ فالعمل الجماعي مهم ويخلق حالة من التكامل».

وأضاف: «إذا رغبت في إنتاج مشروع للرسوم المتحركة، يجب أن تفكر في كل شيء يتعلق بالمشروع، فضلاً عن ضرورة النظر إلى الثقافات واللغات المختلفة التي سيُعرض بها ليتناسب مع ثقافة كل بلد»، مؤكداً أن التعاون في الإنتاج يخلق نجاحاً كبيراً لأي مشروع.

وأكد جورجيو ويلتر الذي أنتج عدداً كبيراً من مسلسلات الرسوم المتحركة في إيطاليا، أهمية التركيز على تقديم محتوى مبتكر للجمهور من الأطفال في أنحاء العالم، لافتاً إلى أن التعاون المثمر والبنّاء بين شركات عالمية يسهم في إنجاح أي مشروع وتقديمه بصورة نموذجية متكاملة، إضافة إلى أن هذا التعاون يسهم في اتساع رقعة توزيع العمل ليصل إلى أطفال من مختلف دول العالم وبلغات متنوعة.