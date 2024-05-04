إصدارات متنوعة في الجناح التركي بمعرض الكتاب

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك جمهورية تركيا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 بجناح كبير يضم إصدارات متنوعة للكبار بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.

وقال نزار كارا المتحدث باسم الجناح إن بلاده تشارك هذا العام بوكلاء في مجالي الأدب والنشر، معتبراً مشاركة هذا العام تجني ثمار المشاركة في العام الماضي، حيث كانت تركيا ضيف شرف المعرض عام 2023، مؤكداً عمق التبادل الثقافي بين دولة الإمارات وتركيا وحرصهم على تعزيز هذا التعاون.

ونوه إلى أن دورة العام الماضي جسدت حضوراً قويا بأجنحة كبيرة وكانت بالنسبة لهم فرصة استثنائية فقد استقطبت أكثر من 20 ناشراً وأديباً من تركيا، وتمت الاستفادة من تلك الفرصة في العام الماضي لتنظيم فعاليات أدبية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الناشرين العرب والإماراتيين، كما تم تنظيم جلسات أعمال، مما أدى إلى توقيع العديد من العقود الخاصة بحقوق النشر، إضافة إلى اتفاقيات البيع والشراء.

وأضاف أنه تمت ترجمة الكتب التركية إلى اللغة العربية في العديد من الأجنحة العربية، مما يجسد التعاون المثمر في المجال الثقافي، وبالأخص مع مركز أبوظبي للغة العربية لترجمة الكتب التركية موضحاً أنه تم تخصيص حوالي 20 كتاباً للترجمة.