«السرد المرئي» تثري مخيّلة الصغار وتنمّي مهاراتهم التعبيرية

المصدر: الشارقة - البيان

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اصطحب الكاتب الكويتي عبدالعزيز إبراهيم، مؤلف القصص المصورة، أطفالاً من كل الفئات العمرية في مغامرة أدبية لتدريبهم حول أساسيات فن كتابة القصص المصورة، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان «السرد المرئي» استضافتها محطة القصص المصورة، في مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ15 في مركز إكسبو الشارقة.

واستمتع الأطفال بإطلاق العنان لمخيلاتهم وقدراتهم الإبداعية في اختيار الشخصيات الخاصة بقصصهم، وتجسيدها من خلال الرسومات والألوان، ما منحهم الفرصة لتنمية مهاراتهم التعبيرية وتوظيف خيالهم في سرد القصص، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وغرس ثقافة التعاون والتواصل مع نظرائهم من الأطفال، بفضل البيئة الممتعة والمحفزة للتعلم التي أتاحتها الورشة.

وقال الكاتب عبدالعزيز إبراهيم: «أنا سعيد جداً بوجودي اليوم هنا في هذا المهرجان الثقافي الكبير، الذي أتاح لي الفرصة للإسهام في تنمية الكتابة والسرد القصصي لدى الفئات العمرية الصغيرة والناشئة. نقوم في هذه الورشة بشرح فن كتابة القصة بأبسط طريقة ممكنة لتتواءم مع قدرات الصغار وإمكاناتهم في هذا المجال، حيث ندربهم على كيفية اختيار نوع القصة سواء كانت مغامرات أو خيالاً أو ما يفضلونه هم، ومن ثم نبدأ معهم بالشخصيات التي تكون بالغالب من وحي خيالهم، وصولاً إلى اختيار الخلفية والمكان الذي تجري فيه أحداث القصة، ثم الانطلاق بالرسم».

وتفاعل الأطفال مع الورشة وانطلقوا يرسمون رسوماتهم التي يروون فيها قصصهم الخاصة، واستعرضوا مهاراتهم في التعبير المصور بشكل ممتع ومفعم بالإثارة.

وتستضيف ورشة القصص المصورة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل العديد من الورش التفاعلية المماثلة، إضافة إلى غيرها من الموضوعات التي تستهوي الصغار من مختلف الفئات، وذلك ضمن برنامج شامل تقدمه الدورة 15 من المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كُن بطل قصتك» في مركز إكسبو الشارقة حتى 12 مايو الجاري.