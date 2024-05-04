«اتصالات لكتاب الطفل» تفتح باب المشاركة في نسختها السادسة عشرة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي يشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وتحظى برعاية «إي آند الإمارات»، المجموعة الرائدة عالمياً في التكنولوجيا والاستثمار، عن فتح الباب المشاركة في نسختها السادسة عشرة أمام المبدعين العاملين في صناعة كتب الأطفال واليافعين من مختلف دول العالم. وجاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024.

وتتوزع الجائزة على خمس فئات؛ هي: «الطفولة المبكرة»، و«الكتاب المصور»، و«كتاب ذو فصول»، و«كتاب اليافعين»، و«كتاب الشعر»، وهي الفئة المتجددة التي تطرح كل عامين، والخاصة بالدورتين 15 و16 من الجائزة.

وأكدت مروة العقروبي أن الجائزة في دورتها السادسة عشرة تتطلع إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، من خلال جذب عدد أكبر من المشاركات المميزة التي تتضمن إصدارات أكثر تنوعاً من ناحية الموضوعات.

وأشارت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين إلى أن الجائزة ستواصل تقديم كل الدعم والرعاية الممكنين للعاملين في صناعة كتاب الطفل العربي، من مؤلفين ورسامين وناشرين، وتعمل على تنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم.

من ناحيته، قال عبدالعزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام «إي آند الإمارات» في المناطق الشمالية: «نحن سعداء برعايتنا المستمرة لجائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي أحدثت على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية تأثيراً لافتاً وحضوراً واضحاً في أدب الطفل العربي».

فئات الجائزة

وتستهدف فئة «الطفولة المبكرة» كتب الأطفال منذ الولادة حتى خمس سنوات، ويقدّم الناشر خمسة كتب بحدٍّ أقصى في هذه الفئة، أما فئة «اليافعين» (13-18 عاماً) فتستهدف الكتب الروائية والواقعية والخيالية الموجهة لليافعين، ويمكن للناشر تقديم عدد غير محدود من الكتب في هذه الفئة، شرط أن تكون مميزة وجديدة أو معدلة، كما ينبغي أن تحتوي الكتب على قصة، وحوار، وحَبكة جذابة، وشخصيات متطورة.

ويمكن للمشاركين في فئة «الكتاب المصور» (5-9 أعوام) تقديم خمسة كتب بحدٍّ أقصى، أما فئة «كتاب ذو فصول» (9-12 عاماً) فتهدف إلى رواية القصة عن طريق النثر بدلاً من الصور، ويمكن للناشر تقديم عدد غير محدود من الكتب في هذه الفئة، شرط أن تكون مميزة وجديدة أو معدلة، وتستهدف فئة «الشعر» (حتى 18 عاماً) الكتب الشعرية المخصصة للأطفال واليافعين، ويمكن أن تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، من الطبيعة والحيوانات إلى الصداقة والعائلة، وغيرها، ويجوز للناشرين تقديم أي عدد من الكتب يرغبون فيه لهذه الفئة، بشرط أن يحمل كل كتاب عوامل الإبداع والأصالة والجاذبية، وأن يكون ذا مستوى عالٍ من المهارة الشعرية، من ناحية الوزن والمعنى.

وتبلغ القيمة الإجمالية لـ«جائزة اتصالات لكتاب الطفل» 1.2 مليون درهم، مع تخصيص 180 ألف درهم لكل فئة من فئاتها الخمس، ويقسم هذا المبلغ بالتساوي بين المؤلف والرسام والناشر؛ باستثناء فئة اليافعين التي يتقاسم جائزتها المالية المؤلف والناشر فقط.

ودعت الجائزة صنَّاع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، من مؤلفين وناشرين ورسامين، من جميع أنحاء العالم، إلى التقدم بمشاركاتهم حتى 31 أغسطس المقبل.