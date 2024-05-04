رحلة شهية إلى عالم المعجنات في «الشارقة القرائي للطفل 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق الأطفال الصغار في رحلة شهية إلى عالم المعجنات، واستمتعوا بتحويل مكونات بسيطة إلى قطع لذيذة من «مافن البيتزا» في تجربة تفاعلية وممتعة في فنون الطهي العالمية.

جاء ذلك في ورشة عمل استضافتها منصة «ورشة الطهي» مساء اليوم الثاني من أيام الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يقام حتى 12 مايو في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «كن بطل قصتك».

وتعرف الأطفال على مكونات مافن البيتزا، التي تتضمن عجينة البيتزا، وصلصة الطماطم، وشرائح الزيتون الأسود، وجبنة الموتزاريلا، واستمتع الأطفال المشاركون بمزج المكونات مع بعضها وتكويرها ثم وضعها في الأكواب الورقية المخصصة لخبز المافن.

ووضعت المشرفات قطع مافن البيتزا التي صنعها الأطفال في الفرن الكهربائي، وترقب الأطفال بفارغ الصبر انتهاء عملية الخبز، واستمتعوا بأكل قطع المافن اللذيذة التي صنعوها.

واستهدفت الورشة تعليم الأطفال أساسيات الطهي، وتشجيعهم على الاعتماد على أنفسهم ومساعدة أهلهم في الطهي داخل المنزل.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج متكامل تقدمه الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، ويتضمن أكثر من 1500 فعالية ثقافيّة وفنيّة وترفيهيّة، على مدار 12 يوماً في مركز إكسبو الشارقة حتى 12 مايو الجاري.