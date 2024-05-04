«الشارقة القرائي للطفل» يعلم الصغار مهارات كتابة السيناريو

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك الزوار الصغار لفعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل في ورشة تفاعلية للكتابة بعنوان «اكتب السيناريو الخاص بك»، استهدفت تنمية مهارات الإبداع والتخيّل للأطفال وتشجيعهم على بدء كتابة قصصهم الشخصية، والتعرف إلى كيفية تحديد عناصر وشخصيات القصص المفضلة لهم.

وشكلت الورشة فرصة مثالية للصغار لاستكشاف قدراتهم ومهاراتهم في الكتابة والرسم، باستخدام أدوات بسيطة ومبتكرة تشمل المجسمات والأوراق الملونة، إلى جانب الألعاب، حيث وجهت المدربة المشرفة على الورشة نصائح وإرشادات للأطفال خلال عملية رسم الشخصيات المفضلة لقصصهم، لمساعدتهم على تنظيم أفكارهم وتطوير أسلوبهم في الرسم بشكل أكثر جاذبية.

وأشارت إلى أن خيال الأطفال يعد بيئة خصبة وجاهزة للانطلاق نحو تعزيز حب القراءة والكتابة لديهم وتنمية قدراتهم الإبداعية والتعبيرية، لافتة إلى أن هذه الورشة تسعى لتشجيعهم على تطوير التفكير والتصور وبناء القصص الشيقة والممتعة ببساطة، بفضل الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي تقدمها، إلى جانب تدريبهم على مهارات التفاعل مع زملائهم.

ويعتبر مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كُن بطل قصتك»، في مركز إكسبو الشارقة حتى 12 مايو الجاري، منصة متميزة للعديد من الفعاليات وورش العمل المبتكرة في مختلف المجالات العلمية والأدبية والثقافية، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة والكتابة لدى الأطفال.