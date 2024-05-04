تعاون لتوزيع إصدارات «جائزة اتصالات»

المصدر: الشارقة - البيان

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وقّعت شركة «منصة للتوزيع» والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، اتفاقية تفاهم تتيح الوصول إلى الكتب الفائزة بجائزة اتصالات لكتاب الطفل.

واستكشاف آفاق الدخول في شراكات لتوزيعها، وتتيح الاتفاقية التواصل مع الناشرين الذين فازت إصداراتهم بالجائزة منذ عام 2009 حتى الآن. وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «هذه الاتفاقية تسهم في زيادة حضور جائزة اتصالات لكتاب الطفل ودعم انتشار الكتب الفائزة بها». من ناحيته، أكد راشد الكوس، مدير عام شركة «منصة للتوزيع»، حرص منصة على دعم الناشر الإماراتي والمحتوى العربي.