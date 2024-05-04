الأطفال يتعلمون تقنيات صناعة السينما ويختبرون أول الأفلام بأنفسهم

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفاءً بالإبداع والسينما، نظم مهرجان الشارقة القرائي للطفل ورشة عمل مميزة بعنوان «مسابقة لغة الأفلام».

حيث تعلم الأطفال المنتسبون الأساسيات التقنية والإبداعية التي يحتاجونها لصناعة أفلامهم الخاصة في المستقبل، إذ تحولت الورشة التفاعلية التي استضافها «ملتقى الإبداع» بالمهرجان إلى مسرح صغير لاكتشاف مواهب الصغار.

في مستهل الورشة قدمت كلوي جاردنر مؤسسة «مدرسة الأفلام للشباب» الأكثر نجاحاً في أستراليا، شرحاً شاملاً ومبسطاً حول مهام ومسؤوليات أفراد طاقم العمل السينمائي، تعرف خلاله الأطفال على دور المخرج في توجيه العملية الإبداعية للفيلم.

وكذلك دور مساعد المخرج في تنفيذ توجيهات المخرج. كما تعرفوا على أهمية دور مدير التصوير في تحديد الزوايا البصرية والتقنيات الفنية لتصوير المشاهد، بالإضافة إلى ذلك، تعرف الأطفال على دور (المحرر- المونتيير) في ترتيب المشاهد وتحريرها بشكل إبداعي، ودور مهندس الصوت في إضافة العناصر الصوتية المناسبة لتعزيز تجربة المشاهدة.

في الجزء الثاني من الورشة، شاركت جاردنر الأطفال عبر عرض مقطع فيديو مصور الكثير من المعلومات حول عناصر التصوير والإضاءة. وفي نهاية الشرح استطاع الأطفال أن يطلعوا على زوايا الكاميرا المختلفة مثل الأفقية والعمودية والمائلة، وأحجام اللقطات مثل القريبة والبعيدة والمتوسطة والطويلة.

كما فهموا كيف تتحرك الكاميرا وأثرها على توجيه الأنظار وإيجاد الجو المناسب للمشهد، وفيما يتعلق بالإضاءة، اكتشف الأطفال أنواع الإضاءة المختلفة وأهميتها في إبراز التفاصيل وخلق الأجواء المناسبة للمشهد.

في الجزء الأخير من الورشة، تم تنظيم مسابقة تطبيقية للمنتسبين، حيث تم تقسيم الأطفال إلى مجموعات ثلاث، وطلبت المقدمة من كل مجموعة تصوير لقطة معينة باستخدام الأجهزة اللوحية التي وزعتها عليهم.