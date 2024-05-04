«فنون العالم دبي».. رسالة إنسانية ملونة

المصدر: دبي - البيان

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يواصل معرض «فنون العالم دبي» بنسخته العاشرة (2 إلى 5 مايو الجاري)، فتح أبوابه أمام محبي الفنون في مركز دبي التجاري العالمي، متيحاً لهم أكثر من 10 آلاف عمل فني تتنوّع بين النحت والتشكيل والتركيب، تمثل كل منها رسالة إنسانية ملونة.

وتتألق هذه النسخة من المعرض، التي تأتي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بحكايات إبداعية متعددة الوسائط، سواء الكلاسيكية أو حتى الرقمية، من 65 دولة من حول العالم، حيث يكرس المعرض نفسه منصة للموهوبين والمبدعين الباحثين عن الدعم وفرصة الالتقاء مع الجمهور.

ويواصل المعرض رسالته في إتاحة الفن أمام شريحة أوسع من الجمهور، من خلال 12 جناحاً مخصصة لدول عدة من أرجاء العالم، وجناحاً خاصاً بالفن العربي.

وتشكل الأجنحة الدولية المتنوعة بوابات ثقافية، تقدم كل منها نافذة فريدة تستعرض من خلالها التراث الفني والإبداع المعاصر للمنطقة الخاصة بها، وتحتضن مزيجاً غنياً من الأعمال الفنية التقليدية والمعاصرة، مما يؤكد على دور الفن بوصفه لغة عالمية توحد الجميع.

ويجسد كل جناح نموذجاً فريداً عن المشاهد الفنية المتنوعة والحيوية التي تزدهر في مختلف قارات العالم، مما يعكس الطابع العالمي لمعرض فنون العالم دبي والتزامه بتعزيز التبادل الثقافي والاحتفال بالفن، إلى جانب إضافة تأثير اقتصادي إيجابي حيث يأتي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي من السياحة.

ويمثل المعرض احتفالية فنية كبرى، تتسم بالتنوع الثقافي، وتعبر عن الحراك الذي يشهده سوق دبي الفني؛ كما حمل في سياق فعالياته مجموعة من ورش العمل الفنية، والفعاليات والأنشطة المتنوّعة، ومنها العروض الموسيقية الحية، وكذلك الرسم أمام الحضور.