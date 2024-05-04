دينيس ماتسويف في «دبي أوبرا» اليوم

المصدر: دبي – البيان

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تقدم «دبي أوبرا»، مساء اليوم، حفلة فريدة يحييها عازف البيانو الروسي العالمي دينيس ماتسويف، صاحب الروائع الفنية الموسيقية التي تردد صداها في القارات كافة.

يأتي حفل مساء اليوم تحت عنوان «الكلاسيك والجاز»، حيث يأسر الفنان العالمي الجماهير بأدائه الساحر والمبتكر، الذي يعكس موهبته الموسيقية المتألقة.

يقدم ماتسويف معزوفات كلاسيكية لأشهر موسيقيي العالم، عازفاً بأصابعه الذهبية مقطوعات شهيرة لموزارت وبيتهوفن وتشايكوفسكي، وملهمه في العزف الموسيقي الروسي «رخمانينوف».

إحساس

يذكر أن ماتسويف قدم في تاريخه القصير والكبير أعظم الأعمال الموسيقية، وبات يصنف واحداً من مصاف عازفي البيانو الأشهر في العالم في القرن الواحد والعشرين، وهو من مواليد 1975م، وعلى الرغم من صغر سنه، فإنه بات يلقب بـ«عبقري البيانو» لقدرته على ترجمة إحساس المقطوعات الشهيرة.

تأثيرات

من ناحيته، يؤكد ماتسويف أن معلمه الأول الذي تأثر به هو الموسيقي الروسي سيرجي رخمانينوف (1873 – 1943)، وهو واحد من أعظم عازفي البيانو في تاريخ الموسيقى، الذي يكمن إبداعه في أسلوب عزفه الرومانسي المميز، وتأثيراته لم تكن على دينيس ماتسويف فقط، بل على كل الموسيقيين الروس قبله، من تشايكوفسكي، وريمسكي، وكورساكوف، وغيرهم.

وبلا شك، فإن موعد جمهور «دبي أوبرا» اليوم يقودهم للاستماع إلى أداء مميز، ومفاجآت رائعة، يعدها الفنان المعروف بارتجاله بعض المقطوعات، كما كان يفعل خلال جولاته العالمية.