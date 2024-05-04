أحمد زايد وسوسن دهنيم يوقعان كتابيهما في جناح مؤسسة العويس

المصدر: أبوظبي – البيان

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نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء الخميس حفلين لتوقيع كتابيّ «سؤال الأخلاق في مشروع الحداثة» للدكتور أحمد زايد، وديوان «في تأويل نفي ما» للشاعرة سوسن دهنيم، وذلك في جناح مؤسسة العويس الثقافية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وحضر الحفلين نخبة من المثقفين، منهم الدكتور أحمد البهي، رئيس هيئة الكتاب في القاهرة، والأديب يوسف القعيد، والدكتور سامي سليمان، والروائي السوري نبيل سليمان، والناشر والأديب علي الشعالي، والناشر خالد الناصري، والروائي جلال برجس، وغيرهم من المثقفين الإماراتيين والعرب.

وقال الدكتور أحمد زايد، الفائز بجائزة سلطان بن علي العويس ـ حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية الدورة 17، مدير مكتبة الإسكندرية: إن العالم المعاصر يهتم بالأخلاق على مستوى الخطاب فقط مثل خطابه عن حقوق الإنسان وقضايا المرأة ومناصرتها وتغيرات المناخ، ولكن التطبيق على أرض الواقع يكشف لنا أن مشروع الحداثة الذي نبت وترعرع في الغرب متأزم، وهناك وهن أخلاقي، وأصبح لدينا ما نسميه أخلاقيات ما بعد الحداثة، حيث المجتمعات المتفككة وافتقاد الروابط الاجتماعية مع تفشى الفردية.

وكان كتاب «سؤال الأخلاق في مشروع الحداثة.. جدل الحضور والغياب»، قد صدر مؤخراً عن مؤسسة العويس الثقافية ضمن سلسلة «الفائزون»، حيث أوضح مدير مكتبة الإسكندرية أنه بدأ مشروع الكتاب قبل ست سنوات، ويبحث الكتاب عبر 11 فصلاً في سؤال الأخلاق، ويتقصى الجذور منذ عهد الفراعنة حتى يومنا هذا، وعبر مختلف صنوف الفكر الفلسفي والسياسي والاجتماعي، ويتتبع انكساراتها وأزماتها في مجتمع الحداثة وتطوراته المعاصرة.

ووقع أحمد زايد عشرات النسخ من كتابه للحضور محتفين بقيمته الفكرية والعلمية.

كما قرأت الشاعرة البحرينية سوسن دهنيم مجموعة من القصائد من ديوانها «في تأويل نفي ما» لاقت استحسان الحضور، حيث قرأت نماذج من شعر التفعيلة ونماذج من قصيدة النثر، وقد قُسم الديوان إلى ثلاثة أقسام، إضافة لأوان الحكاية، وهي: قبل الرحيل، بين موجتين، وبلاد جديدة، ويقع الديوان في 95 صفحة من القطع المتوسط.

ثم وقعت سوسن دهنيم عشرات النسخ من الديوان للحضور وسط احتفاء مميز بالشعر والشاعرة.