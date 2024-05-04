مؤتمر «التأثير العربي الدولي» الـ 9 يكرم مركز «جمعة الماجد»

المصدر: دبي - وام

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كرم الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بجائزة المؤسسات العربية ذات التأثير العالي في خدمة التراث العربي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر معامل التأثير العربي الدولي التاسع، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 5 مايو الجاري، وتستضيفه جامعة أبوظبي.

حضر حفل التكريم الدكتور محمود عبد العاطي رئيس مشروع معامل التأثير العربي، والدكتور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي، وعدد من رؤساء الجامعات العربية والمشاركين العرب.

تسلم درع التكريم نيابة عن معالي جمعة الماجد الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، والذي شكر رئيس المؤتمر، والقائمين على تنظيمه على التكريم.

ويعقد المؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي هذا العام تحت شعار «النشر العلمي وتحديات الذكاء الاصطناعي»، ويشارك فيه نخبة من الأكاديميين العرب، وتدور موضوعات المؤتمر حول قواعد تصنيف المجلات، والقياسات الورقية والعنكبوتية، والتصنيفات الدولية للجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وكشافات الاستشهاد العربي.

والذكاء الاصطناعي في مجال النشر العلمي، ومبادرات رائدة في مجال النشر العلمي العربي وتجارب مراكز النشر العلمي في الجامعات العربية، وتعزيز قيم المواطنة والهوية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جودة إنتاج المؤسسات والبحث العلمي.