سلاسل علمية وتشويقية تناسب جميع الأعمار في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة – البيان

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تؤدي السلاسل العلمية والتشويقية دوراً بارزاً في تطوير مهارات القراءة والاطلاع لدى الأطفال من عمر أربع سنوات وحتى المراهقة، كذلك تعتبر مصدراً مهماً لتوسيع آفاق الأطفال وتعزيز معرفتهم بالعلوم والتكنولوجيا والعديد من المواضيع الأخرى، وتسهم في تحفيز فضولهم اتجاه العالم من حولهم، وذلك بفضل أساليبها التوضيحية وألوانها وصورها الممتعة.

من هذا المنطلق يتيح مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ15 التي انطلقت تحت شعار «كن بطل قصتك» مجموعة مميزة وملهمة من السلاسل العلمية التشويقية التي يُنصح الآباء بشرائها لأبنائهم لما تحتوي عليه هذه السلاسل من معلومات قيمة وفوائد لا حصر لها.

أسئلة وأجوبة

واحدة من أشهر السلاسل العلمية التشويقية التي تحظى بسمعة عالمية كبيرة سلسلة «أسئلة وأجوبة نهائية»، وتخصص هذه السلسلة لكل مجال علمي كتاباً ممتلئاً بالحقائق العلمية المصورة، وتشمل السلسلة ستة أفرع رئيسة، الحيوانات والطبيعة، كوكب الأرض، جسد الإنسان، الفضاء، الثقافة والتاريخ، العلوم. وكل كتاب سيأخذ الطفل في رحلة عجيبة عبر مئات الصور الجذابة في العالم الذي يفضله من العوالم الستة التي تختص بها هذه السلسلة، وسيتمكن الطفل على طول صفحات الكتاب من التعرف إلى الحيوانات والنباتات وأسماء الكواكب وأسرار الفضاء، والكثير من التفاصيل الممتعة عن جسد الإنسان وتاريخ الأمم والشعوب، وغيرها من المعلومات المشوقة.

حقائق مرحة

ثاني الكتب التي لا يمكن تفويتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل هو «كتاب عن كل شيء»، ففي كل صفحة من هذا الإصدار سيكتشف الطفل كنوزاً مدهشة من المعلومات والصور العجيبة التي ستجعله منبهراً، فسيعرف مثلاً كيف نشأ الكون، وماذا يعني الانفجار العظيم، وأي حيوان ينام أطول، وما الذي يجعل الصوت يرتد مرة أخرى ويكوّن ما يعرف بالصدى؟ وكيف تظل السفن راسية رغم وزنها الضخم، وسيتجول الطفل في الممالك القديمة وسيعرف عن كل شيء حوله بعض المعلومات.

سبعة أيام

ولعشاق أبطال قصص ديزني وبيكسار تقدم لهم سلسلة «سبعة أيام من قصص الأبطال» مجموعة مدهشة من الحكايات المرتبطة بأبطال ديزني، فسيكون القارئ على موعد مع معركة جديدة بين الغريمين التقليديين القبطان جيمس هوك والفتى المغامر بيتر بان، وسيعرف العديد من الأشياء المدهشة عن عائلة «مادريجال» السحرية، وسيذهب في جولات ممتعة عبر حكايات أبطالها «ياسمينة» و«حورية البحر» و«بل»، إضافة إلى العديد من المساقات لهذه السلسلة من الحكايات، كـ7 أيام من قصص الحيوانات، 7 أيام من قصص الصداقة، 7 أيام من القصص السحرية، و7 أيام من قصص ليلو وستيتش.

يوميات طفل

يعد كتاب «يوميات طفل ضعيف» لجيف كيني أحد أشهر الكتب التي تستهدف فئة اليافعين، ويتناول حكاية مراهق يدعى جريج هيفلي في المدرسة الإعدادية، يكتب عما يحدث له من مواقف طوال اليوم بشكل ساخر وكوميدي، والجميل في هذا الكتاب أن اليافع سيصاحب جريج في رحلة تعلمه العديد من دروس الحياة، والمميز في هذه اليوميات الشهيرة أن جريج لا يظهر كقدوة مثالية، لكن رحلته خلال المدرسة الإعدادية مليئة بدروس الحياة القيمة والكثير من الضحك، لذلك يُنصح المراهقون من زوار الشارقة القرائي للطفل باقتناء هذا الإصدار.