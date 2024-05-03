«الرسم بالظلال».. فرصة لتخيّل الأبطال

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد مهرجان الشارقة القرائي للطفل إقامة ورشة «الرسم بالظلال»، التي استهدفت الأطفال من عمر 8 سنوات فما فوق، في ركن حرف فنية، حيث تحلق الأطفال حول الطاولات لإطلاق العنان لخيالهم لرسم أبطالهم المفضلين وتصور الأشكال المختلفة، وإنتاج قطع فنية عبر تقنيات الظلال والضوء وانعكاساتها على الورق. وقالت مقدمة الورشة، سارة مزهر: «إن هذه الورشة تمكن الأطفال من المهارات الذهنية والإدراكية والاجتماعية، حيث تحفز الخيال والتفكير الذهني، كما تساعد الأطفال على العمل بشكل جماعي».

