مهرجان الشارقة القرائي للطفل ينظم جلسة حول إمكانية العلاج بالفن

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقشت جلسة استضافها مهرجان الشارقة القرائي للطفل المقام حالياً في مركز «إكسبو الشارقة» إمكانية معالجة الأمراض عن طريق الفن.

شارك في الجلسة، التي حملت عنوان «تقنيات العلاج بالفن للتعبير عن المشاعر وتقليل التوتر»، الدكتورة سماء الهاشمي من البحرين وجين ماونت من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المتحدثتان أن مفهوم العلاج بالفن أوسع من مجرد رسم صورة إذ يمتد إلى مختلف فنون التعبير مثل الغناء والرقص والسرد ليصبح لغة غير لفظية تستخدم للتعبير عن المشاعر والتجارب وهو من أهم طرق الشفاء من بعض الأمراض التي قد لا يستطيع الطب تداركها.

وأشارت الدكتورة سماء الهاشمي من جانبها إلى أنه في ظل الحياة المعاصرة وما تحمله من ضغوط يبرز العلاج بالفن كملاذ للكبار والصغار على حد سواء مانحاً إياهم الفرصة للتعبير عن ذواتهم بإبداع وحرية.

وقالت:«كل إنسان يحمل بداخله رغبة في الإبداع والتعبير عن الذات يمكن أن تتجسد في الرسم والكتابة والغناء والفنون بشكل عام ويمتلك الأطفال مخيلة واسعة وموهبة إبداعية فطرية تتيح لهم رسم العالم كما يرونه ومن هنا يأتي دورنا في تشجيعهم واستثمار هذه المواهب ليس فقط في الرسم بل في أشكال التعبير الفني كافة».

من جهتها أكدت جين ماونت إيمانها بقدرة الفن على إحداث التغيير فالفن ليس مجرد وسيلة للتعبير بل هو قوة دافعة للتطور والنمو، مشددة على أن الأطفال حتى في أصغر مراحلهم العمرية يجدون في الفن لغة مفضلة للتعبير عن أنفسهم وينبغي أن ننظر إلى الرقص والغناء ليس كأنشطة ترفيهية فحسب بل كمرآة أيضاً تعكس الروح الداخلية للطفل.