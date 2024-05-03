«الشارقة القرائي» يعزز وعي الأطفال بأنواع الطيور المهددة بالانقراض

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت منصة «مجلس القراءة» في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» المقام حالياً بمركز «إكسبو الشارقة» جلسة توعية، نظمتها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الصندوق الدولي، للحفاظ على الحبارى بأبوظبي تحت عنوان «قصص على طير الحبارى».

استهدفت الجلسة، التي قدمها محمد جمعة الدهماني، مسؤول في قطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم، تعزيز وعي الأطفال بأهمية الحفاظ على طيور الحبارى وحمايتها وتوسيع مداركهم، من خلال السرد القصصي التفاعلي، إلى جانب تثقيفهم بضرورة حماية البيئة.

وأدرجت «وزارة التربية والتعليم» هذه القصص ضمن المناهج الدراسية في ملحق كتاب مادة الدراسات الاجتماعية، والتربية الوطنية حرصاً منها على رفع وعي الطلاب بأهمية حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، والمساهمة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الـ17 وهو التعليم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة القرائية تأتي ضمن برنامج متكامل يتضمن أكثر من 1500 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، تقدمها الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي يقام حتى 12 مايو الجاري تحت شعار «كن بطل قصتك».