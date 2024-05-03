وسائط متعددة لدعم علاقة الصغار بالكتاب

المصدر: الشارقة - البيان

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استحدث ناشرو كتب الأطفال وسائط وتقنيات متعددة تدعم علاقة الصغار بالكتب وتفتح أمامهم عوالم المعرفة.

يظهر هذا واضحاً لدى التجول في أروقة وقاعات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث يعرض الناشرون المشاركون وسائط تعليمية متعددة، منها المسموعة، والمرئية والتفاعلية.

صوتيات

وعرضت دار أوميجا للنشر والتوزيع بالإمارات مجموعة كتب صوتيات لتعليم الأطفال في مراحل عمرية مبكّرة، بحيث يستطيعون استكشاف وتمييز الأصوات. وقال معتز محمد مسؤول مبيعات في الدار، أحد إصداراتنا للوسائط التعليمية، يأتي بصورة كتاب حول عالم الحيوان يتيح للصغار الاستماع لصوت الحيوانات والتعرف على طعامها، بضغطة زر، مع إمكانية إحساس ملمس هذا الحيوان. بدورها، أتاحت دار مؤسسة السباعي للوسائل التعليمية التربوية- سوريا، سلسلة الكتب الضوئية والصوتية التفاعلية، وهي سلسلة كتب مبسطة للنشء تتضمن كتاب الخبرات والمعارف للأطفال بالصوت والضوء.

ألعاب تعليمية

وفيما يتعلق بالألعاب التعليمية، أتاحت دور نشر مجموعة من الإصدارات التي تساعد الأطفال على التعلّم بصورة أكثر سهولة وإمتاع. وعرضت دار فلافي بيير للتوزيع- مصر، مجموعة من الألعاب التعليمية التفاعلية المختلفة. وقال مصطفى البحيري ممثل الدار، إن الدار تنتج قطع أحجية «بازل» وألعاباً جماعية عائلية. من جانبها، عرضت دار مكتبة المعارف اللبنانية، مجموعة ألعاب خشبية مثل الحيوانات، والفضاء، والطائرات، وسباق السيارات، والمنزل، وجميعها تتكون من قطع خشبية تشرح كل موضوع منها.

وسائل إيضاح

يأتي هذا فيما طرحت دور نشر مشاركة في المهرجان، مجموعة من وسائل الإيضاح المختلفة، فعرضت دار فلافي بيير للتوزيع مجموعة من البوسترات المطبوعة التي يحتاجها الأطفال والمدارس للجانب التعليمي بحجم 100x 140 سم.

كما عرضت مؤسسة السباعي للوسائل التعليمية التربوية – سوريا، مجموعة من وسائل الإيضاح منها القرص التفاعلي لتنمية المهارات الحركية عند الأطفال في الحروف الإنجليزية وأجزاء جسم الإنسان.